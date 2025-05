O Estradense sopra 100 candeas

Un día coma hoxe de hai un século o Deportivo Estradense iniciaba a súa historia deportiva. O 31 de maio de 1925, o equipo viaxaba a Caldas para rematar enfrontándose a unha selección de xogadores de Padrón. Foi un partido que rematou en victoria para o Estradense. Hoxe, o equipo vermello soplará as candeas para recordar aquela data histórica, dando comezo desta maneira ao seu segundo século da súa historia. O destino quixo sen embargo que este aniversario chegue o día antes de que o Estradense dispute outro partido igualmente histórico. Os vermellos loitan por acadar por primeira vez a Segunda RFEF e poder xogar fora de Galicia. Pase o que pase será un fermoso broche de ouro ao século que o Estradense deixa atrás e un ilusionante punto de partida para o que agora comeza.

Esta historia arranca no 1935, cando por falta de campo de xogo na Estrada o presidente Emilio Velasco decidiu organizar o primeiro partido do Estradense contra un conxunto da localidade de Caldas de Reis, quedando fixado para o domingo 31 de maio. Chegado o momento presentáronse no campo tres equipos, o Deportivo Estradense, un de Padrón e máis o conxunto local que tiña apalabrado un partido con cada un dos forasteiros o mesmo día e á mesma hora. A pouca formalidade dos caldenses non sentou ben a ningún dos equipos visitantes e a piques estiveron de abandoar o recinto pero as gañas de xogar puideron máis e os capitáns de padroneses e estradenses acordaron disputar un encontro entre eles. Foi un partido histórico por ser o primeiro formal do Deportivo Estradense que aliñou a Pereira; Lueiro, Jesús; Emilio, Cándido, Xestoso; Rey, Carballeda, César, Campos e Pepucho. O partido foi accidentado, tivo unha parte para cada equipo por mor do forte vento e rematou co resultado de 3 a 2 para os da Estrada.

O clube ata o día de hoxe disputou infinidade de partidos polos campos de Galicia por diferentes categorías e na actualidade compite na Terceira división galega, no quinto nivel futbolístico estatal. Esta tempada, despois de ser segundo clasificado na liga regular, gañou a primeira eliminatoria da promoción de ascenso a 2ª RFEF contra o CF Noia. A segunda comeza mañá en Sarria, nunha eliminatoria que se decidirá o fin de semana seguinte no Novo Municipal da Estrada. No caso de superala quedaría unha última contra o gañador da eliminatoria do grupo XIII do sureste peninsular que se dilucidará entre o Club Atlético Pulpileño almeriense e o C.F. Santomera murciano.

Mañá, cen anos e un día despois daquel primeiro encontro en Caldas, o Deportivo Estradense ten un partido igual de histórico nas terras de Sarria que lle pode permitir soñar con debutar nun partido oficial fora das fronteiras galegas e ter a posibilidade real dun ascenso no vindeiro mes de xuño a unha categoría onde competiría presumiblemente con equipos de Galicia, Asturias, Cantabria e Castela-León.

Formación do Estradense nesta tempada. / Bernabé

O Estradense que mañá saltará ao campo da Sarriana pouco ten de parecido co que fai cen anos se enfrentou ao equipo de Padrón. Aquel primeiro Estradense era un equipo formado por mozos da vila, aqueles que mellor sabían xogar ao fútbol e que xamais pensaron que aquel partido terminaría sendo recordado e celebrado neste 2025 por ser o centenario do clube que arrancou nese ano. O actual Estradense é un equipo feito con mimo e paciencia ao longo dos últimos anos, una etapa que serviu para ir pulindo un grupo de rapaces ata convertilos nun bloque sólido e capaz de todo. Á fronte deste ilusionante proxecto están dous homes da casa. Manuti, como primeiro, e Javicho, como segundo, lograron que o equipo do que foron capitáns sexa algo diferente, algo máis.

O Estradense que mañá inicia a segunda ronda da fase de ascenso e o de fai un século comparten cores, nome e escudo pero tamén o peso de representar a un pobo e a unha afeción entregada. As primeiras crónicas do club vermello falan de centos de persoas animando ao Estradense en cada un dos seus partidos. O pasado domingo, máis de 1.500 personas encheron o Novo Municipal para animar ao equipo. Ese «alento» mostra que, a pesar do paso dos anos e dos séculos, hai cousas e paixóns que non cambian.