Willy: «Un despiste condicionó el partido»

No está todo perdido para el Club Deportivo Lalín en la promoción a Tercera Federación, a pesar de la derrota sufrida el domingo en la visita del Céltiga al Manuel Anxo Cortizo. Su entrenador, Willy Alonso, manifestaba ayer que «lamentablemente no hemos podido conseguir un resultado favorable pero estoy satisfecho porque los chicos lo intentaron, lo dieron todo y, como les dije, aún así no fue suficiente y en el partido de vuelta habrá que hacer mínimo eso multiplicado por dos» para darle la vuelta al 0-2 con el que terminó la ida.

En cuanto a si el Lalín mereció más frente a los de A Illa, Willy señala que «el fútbol siempre es justo. Un despiste nuestro condicionó el partido y los goles cambian los partidos. Veremos al final de la eliminatoria si es justo o no pero el domingo sin grandes ocasiones ellos aprovecharon las suyas en una falta de concentración nuestra». En este sentido y en cuanto a partido de A Lomba, subraya que «cuanto antes encarrilemos el partido de vuelta, mejor. Ponerte por delante en el marcador hace que la presión cambie de bando, que el tiempo se agote y sin duda es un factor determinante». Y sobre la repuesta de la afición, indica que «lamentamos no haberles podido devolver el apoyo, el cariño y la asistencia con un buen resultado pero lo intentaremos en la vuelta donde confiamos que vaya mucha gente a arroparnos».