El Club Deportivo Estradense jugará la final de la promoción de ascenso a Segunda Federación después de eliminar, ayer, al CF Noia en un intenso partido donde los de Manuti impusieron su calidad y pegada en los momentos cruciales del choque.

Gamarra, encimado, ayer. | Jesús Figueroa

Los rojillos sentenciaron la eliminatoria con un gol en cada tiempo después de que el Noia se mostrase ambicioso en un Novo Municipal con cerca de 2.000 personas en sus gradas. Un cabezazo de Jaichenco a centro de Porrúa en el minuto 45 y un penalti cometido sobre Gamara, que el propio delantero se encargó de convertir, en el 67, fueron suficientes para que los locales lleguen a la final de la promoción por la puerta grande. El siguiente escollo será la Sarriana, que ayer se deshacía del Racing Club Villalbés en la otra semifinal después de una prórroga trepidante hasta el último minuto. Los estradenses volverán a disponer del factor campo para intentar imponerse en el grupo gallego.

De arriba abajo: llegada del autocar rojillo, los homenajeados Coke, Carabán y Juanín e hinchables para los más pequeños junto al estadio.

La victoria de ayer fue la antesala perfecta a una jornada que se inició con juegos para los más pequeños y con una multitudinaria comida de confraternidad que se desarrolló en las inmediaciones del estadio municipal.

El CD Estradense se planta en la final

«A partir del 1-0 el partido se puso de cara»

El CD Estradense se planta en la final

Contento y satisfecho se mostraba ayer Manuti al término del partido frente al Noia. «Hicimos unos primeros 25 minutos buenísimos y fue una pena no meter gol porque tuvimos tres ocasiones muy claras pero no las concretamos». El entrenador del Estradense también reconoció que «es cierto que pasamos un poco ese bache con un par de ocasiones del Noia a balón parado y ahí nos entraron un poco las dudas. Hubo unos diez o quince minutos que a base saques de esquina y faltas laterales nos hicieron dudar».Manuti también subrayó la belleza del primer tanto de los suyos y que «a partir de ahí el partido se puso de cara y en la segunda parte ya es muy buena por nuestra parte mientras ellos bajaron el ritmo y fue una pena no haber podido matar antes el partido». El técnico también indicó que «sabíamos que el equipo iba a hacer las cosas bien porque moralmente es un equipo muy hecho», y en cuanto al próximo rival en la promoción de ascenso, hizo hincapié antes de conocer su nombre en que «volvemos a tener la ventaja de campo con cualquiera de los dos equipos. Entonces, realmente, a nosotros nos da igual uno que otro».