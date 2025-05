El Lalín, a por todas en la ida de la eliminatoria

El Club Deportivo Lalín disputa esta tarde, a las 17.00 horas, el partido de la temporada para los de Willy Alonso. Los rojinegros inician la promoción de ascenso recibiendo en el Cortizo al Céltiga Fútbol Club, con arbitraje de la orensana Selina Álvarez. En los locales todos están disponibles para afrontar la ida de un ilusionante play-off de ascenso después de dos semanas dedicadas a la preparación de la cita.

De hecho, desde el club se indica que la plantilla está impaciente porque llegue la hora del pitido inicial después de que a los jugadores se les hicieran eternos los días previos al encuentro. Además, como no podía ser de otra forma, se prevé una entrada muy buena acorde a la importancia del partido. La directiva recomienda a los aficionados a ir con tiempo para evitar colas y problemas a la hora de encontrar aparcamiento. La apertura de puertas del Cortizo está prevista para las 16.00 horas, tanto en la que está enfrente del Bar Asorey como el anexo delante del Bar do Pepe. Se trata de que «el pueblo de disfrute de un colofón deportivo después del sector de balonmano», explican. El partido ha sido determinado como Día do Clube por la directiva que preside David Méndez, con entradas a 10 euros para el público en general, y gratis para los menores de edad que quieran acceder al Cortizo.

En lo deportivo, tanto unos como otros aguardan que el encuentro de esta tarde sea el típico de una fase, donde habrá miedo a cometer errores por ambas partes con unas plantillas muy buenas que mezclan experiencia y juventud. En el caso del Lalín, la larga espera para disputar el encuentro hizo posible que Brais Vila y Tibu recibieran el alta para poder entrar en la convocatoria, aunque el primero llega al partido entre algodones después de superar sus problemas físicos. Así las cosas, Willy Alonso podrá confeccionar el mejor equipo posible para hacer frente al conjunto de A Illa. Un entrenador rojinegro que recientemente indicaba en FARO que «lo importante es el objetivo y ese está conseguido, que es estar en la fase de ascenso. A partir de ahí, afrontarla con las máximas ganas, ilusión y, sobre todo competitividad». Willy también señalaba que hoy entre Lalín y Céltiga se mostrarán «planteamientos probablemente distintos. Nosotros al jugar en casa intentaremos hacer nuestro fútbol, que no va a cambiar nada, y conseguir un resultado muy favorable para la vuelta». Y en cuanto a sus jugadores, también destacaba que «el vestuario llega a la promoción muy motivado, en pico ascendente y desbordando energía e ilusión, dos factores importantísimos para competir y en una fase de ascenso más todavía».

En cuanto al partido de vuelta, está confirmado que finalmente se disputará el domingo, día 1 de junio, en el municipal de A Lomba, en Vilagarcía de Arousa, a petición del cuadro isleño. Queda por determinar aún el horario definitivo.