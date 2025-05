Ilusión, compañerismo y diversión en el Arena

Belén Mariño, presidenta del Balonmán Lalín, fue la encargada de dar lectura, ayer, de un texto firmado por Diogo, entrenador del Federópticos Pereiro-Lalín y ausente de la presentación por motivo personales, en el que se resumen a grandes rasgos el espíritu con el que los cadetes rojinegros asumen el reto de intentar hacerse con un puesto entre los ocho mejores equipos de España.

«Han pasado casi veinte años aquí. La evolución fue enorme: empecé como entrenador y me fui convirtiendo en educador. En este proceso fue decisivo el aprendizaje que recogí de todos y cada uno de los niños, niños y jóvenes que acompañé. Ponerlos en el centro, escucharlos y sentir tantas cosas desde ellos: alegrías, frustraciones, compañerismo, esfuerzo, dolor… Son tantos los valores que me dejan, que no me queda nada más que darles las gracias. El futuro es de ellos. También el modo en que se entiende la educación deportiva. Debemos escucharlos más. ¿Y qué mejor escenario que éste para brindarles la palabra? Me gustaría que les cedamos el asiento. Que hablen ellos y que nos escuchemos», es el mensaje del técnico horas antes de que dé comienzo un sector donde los rojinegros quieren hacer valer el factor campo.

Precisamente, Mariño también aprovechó el acto para hacer hincapié en el triplete formado por «ilusión, compañerismo y diversión y, por supuesto, la competitividad siempre tiene que estar presente» para dar aliento a sus jugadores. Precisamente, y haciendo caso a su entrenador, Martín Vázquez fue el portavoz del equipo durante la presentación para indicar que «nosotros lo que queremos es disfrutar de este campeonato, pasarlo bien como gran equipo que somos y decir que si fallamos, forma parte de nuestro aprendizaje como jugadores. Esto es parte del proceso y lo más importante es que nos apoye la afición y a pasarlo bien este fin de semana».

En la presentación de ayer también estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de Lalín, José Crespo, el edil de Deportes, Avelino Souto, el coordinador del club, Pablo Cacheda, y el vicepresidente de la federación gallega, Nacho Permuy. El regidor local recordó que «Lalín es todo un referente en balonmano» mientras que Souto puso el acento en el «orgullo» que representa el equipo. Permuy señaló que «Lalín está de moda» debido a los éxitos de jugadores como Xoán Ledo, Brais, Dani Ramos o Aarón, y Pablo Cacheda recordó que «la historia del club pasa por el trabajo de la base» y puso en valor a los jugadores que forman el plantel dirigido por Diogo.

Horarios

En lo deportivo, Bidasoa y Moncayo alzan hoy el telón del sector a las 18.30 horas para que Pereiro Lalín y La Roca cierren la jornada a las 20.30 horas. Mañana, Bidasoa y La Roca se enfrentarán a las 17.00 horas mientras que Pereiro Lalín y Moncayo jugarán a partir de las 19.00 horas. El domingo La Roca-Moncayo (10.30 horas) y Pereiro Lalín-Bidasoa (12.30 horas) le pondrán el broche de oro a la competición nacional