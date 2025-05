El Lalín disputa el domingo a las 17.00 horas en el Manuel Anxo Cortizo el partido de ida de la primera ronda del play-off de ascenso a Tercera División. Los rojinegros tendrán un duro escollo, un Céltiga que parte como uno de los favoritos a ocupar una de las dos plazas de ascenso. Solo el Barco logró superar a un equipo que terminó la liga segundo, con 66 puntos. Para analizar de este partido hablamos con Manu Vilariño, un hombre que regresó a casa a media temporada y que fue importante en el resurgir de Lalín, con 5 goles en 14 partidos.

«Va a ser un rival complicado que viene de hacer una buena temporada», explica el extremo, quien ha podido conocer más sobre el Céltiga gracias a los análisis y vídeos de su entrenador, Willy Alonso. «Nos preparó vídeos para conocerlos algo porque al estar en otro grupo no jugamos nada contra ellos. Willy es un especialista en esos análisis y nos vienen muy bien. El Céltiga es un equipo que tiene buenas individualidades y que les gusta amasar el balón. Pero también cometen sus fallos y tenemos que ir a presionarlos para provocarlos». Vilariño considera sin embargo que la clave del partido estará en la actitud y la intensidad de juego.

El extremo dezano se mostró ilusionado ante un partido que «pocas veces se puede jugar» en estas categorías. «Estoy seguro de que vamos a llenar el Cortizo. El Frente Rojinegro ya está organizando cosas.Creo que vamos a tener la mejor entrada en muchos años», auguró.

Vilariño volvió al Cortizo tras su paso por el Estradense, equipo que decidió dejar a mitad de temporada y que también está disputando un play-off. «Si me quedase estaría jugando por subir a Segunda RFEF pero pelear por subir a Tercera con el equipo de tu casa es muy bonito. Para eso vine. Nos costó, pero lo logramos», afirmó. «Este vestuario es como una familia. Somos casi todos de aquí, salvo cuatro o cinco jugadores, que son como de la casa. Este es un vestuario muy sano. Creo que eso es lo más importante en el fútbol. Puedes tener muy buenos jugadores pero si no hay conexión entre ellos no vas a conseguir nada», añadió.

El extremo aguarda conseguir un buen resultado en el Cortizo que defender en el partido de vuelta, que se ha trasladado al estadio de A Lomba. «Va a ser un gran partido y estoy convencido de que los nuestros también vendrán a apoyarnos».