"Fue una partida de ajedrez en la que los dos entrenadores se anularon mutuamente"

Estradense y Noia jugaron el pasado domingo el partido de ida de la primera ronda del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Fue un partido que no dejó grandes ocasiones pero que sí mostró las armas de ambos equipos para un partido de vuelta en el que todo está por decidir. El 1-1 de Noia da una pequeña ventaja a un Estradense al que le vale el empate para pasar a la segunda ronda y que además se fue del partido con buenas sensaciones.

Para analizar este encuentro hablamos con un hombre que conoce bien ambos clubes. El estradense Eduardo Muñiz «Tinto» entrenó al equipo rojillo durante cuatro temporadas. Tras finalizar, estuvo dos años en el Noia, como segundo entrenador de José Pose. En este cara a cara, Tinto tiene un favorito claro, el Estradense, aunque recuerda que en el fútbol, todo puede pasar.

El entrenador del Sporting Estrada fue uno de los aficionados que el pasado sábado llenaron el Julio Mato de Noia. «Los dejamos salir vivos», sentencia Tinto la hablar de ese encuentro. «Vi al Estradense con una marcha más y me quedó la sensación de que pudimos matarlos en la segunda parte. El equipo me gustó. Tengo confianza total en que pasaremos. Llegan bien y jugando en casa deben ganar, aunque esto es fútbol y puede pasar de todo», afirmó.

El duelo táctico

Tinto considera que el partido fue un bonito cara a cara entre Manuti e Iván Carril. «Hubo un duelo entre ambos entrenadores y creo que los dos estuvieron a buen nivel. Creo que fue una partida de ajedrez en la que los dos se anularon mutuamente». Por parte del Noia, el entrenador señala que su apuesta era la esperada, aunque Carril modificó la posición de sus piezas para jugar con tres centrales y carrileros. «Cambiaron cosas y creo que les salió bien. Apostaron por hacer el campo pequeño. Siempre muy juntos y serios en defensa. Cometieron pocos errores y siempre amenazaron con penalizar algún fallo del Estradense. Es un equipo además que sale bien a la contra y cuenta con jugadores de diferentes perfiles arriba».

Óscar / Jesús Figueroa

Igualdad en casi todo

Esa buena labor destructiva del Noia dejó un partido muy igualado en la primera parte. «En esa igualdad es cuando tienen que aparecer jugadores de calidad como Porrúa, Gamarra o Jaichenko y lo hicieron en la segunda parte», afirmó. «Los primeros 20 minutos fueron muy igualados. Creo que había mucho miedo a equivocarse, a cometer tan pronto un error que condicione el partido. Una eliminatoria con tanto en juego y con un ambiente así, es algo que afecta. Poco a poco se fueron soltando pero no hubo ocasiones, empataron a todo, salvo en el balón parado. Por ahí llegó un gol que no se puede encajar». lamentó. En la segunda parte, cree que el desgaste, el calor y el campo de grandes dimensiones comenzaron a pasar factura al Noia. «Ahí es cuando empezaron a aparecer los virtuosos. Hasta ese momento ningún equipo había conseguido ganar en los duelos individuales».

Porrúa, durante el partido. / Jesús Figueroa

Los nervios

Tinto considera que una parte importante de un play-off de este tipo tiene que ver con el factor psicológico. «Se notó mucho los nervios de ambos equipos. Verse en una fase así, en la que te juegas todo en un cara o cruz, es algo que genera estrés a los jugadores. En estos casos, la experiencia es un grado. Hay algunos que ya tienen mucha experiencia en la categoría pero no tantos han jugado partidos de este tipo y no se puede olvidar que son humanos y que también les afecta la presión y los nervios. En sentido, el entrenador del Sporting Estrada lamentó el momento que tuvo el Estradense para matar la eliminatoria. «El gol de Porrúa les hizo mucho daño a nivel psicológico. Es un equipo que estaba jugando a defender y le está saliendo bien. Sin embargo, un error del portero les tiró abajo todo lo que habían hecho. Fue una pena porque en ese momento estaba el partido para hacerles pupa. Lástima que no entrase algunas de las ocasiones que tuvimos».

Gamarra / Jesús Figueroa

El segundo asalto

Mirando ya hacia el partido del próximo domingo, Tinto considera que el partido seguirá un planteamiento similar por ambas partes. «El plan del Noia será similar aquí. En el primer partido no les fue mal. Intentarán ser serios y ordenados y buscarán penalizar los errores del Estradense». En cuanto a los rojillos, arropados por su afición, aguarda que sean fieles a su estilo. «Tienen que seguir buscando su juego habitual. El Estradense es un equipo que genera mucho y que, sobre todo, tiene mucha frecuencia de llegada al área rival», manifestó. Tinto alabó además el alto ritmo de juego que tiene el equipo de Manuti. «Son super agresivos en todas las fases del juego pero también son capaces de mantener un ritmo muy alto todo el partido que acaba sometiendo a los rivales. Ese punto más a nivel físico tiene que imponerse».

El entrenador estradense destaca además que el regreso al Novo Municipal vendrá bien a los rojillos, que no se encontraron cómodos sobre la hierba natural del Julio Mato. «En casa, valiendo el empate para pasar y con tanta gente como seguro que va a haber el Estradense tiene que crecerse. Los tenemos en nuestra mano pero va a haber que ganárselo».