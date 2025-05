«Sin el Basketdeza no podría haber acabado donde estoy»

Formado en las categorías inferiores del Basketdeza, el lalinense Lucas Lorenzo Loureiro juega este fin de semana en tierras gaditanas el Nacional militando en el Balidea Obradoiro Cadete Masculino, que acaba de ganar en A Coruña el título autonómico.

¿Es cierto que empezó dándole patadas al balón?

Yo antes jugaba al fútbol sala y un amigo me dijo que probara al baloncesto. Lo hice y hasta hoy.

¿Cuándo entró a formar parte del Basketdeza?

Si no recuerdo mal, empecé con apenas ocho años. El primer año de infantil fue cuando el Obradoiro se interesó por mi. Me acuerdo que llamaron a mi madre para que hablara con Camilo, del Obra, que vino a Lalín para animarnos a apuntarnos. Es una oportunidad que sólo se da una vez en la vida y había que aprovecharla.

¿En ese momento pensaba que lo terminarían fichando?

A ver, no se me pasaba por la cabeza la verdad. Yo sabía que estaba haciendo una muy buena temporada pero tampoco creía que fuese a ser para tanto. Con ellos ya llevo unos tres años después de entrar en el equipo como infantil de segundo año.

Supongo que este fue su mejor año con el Obra, ¿no?

Sin duda. Hemos ganado un campeonato gallego, cosa que no pudimos hacer el primer año cuando fuimos segundos, y ahora a ve qué hacemos en el campeonato de España, pero de momento llevamos una temporada espectacular después de ganar todos los partidos. Además, también hicimos un buen papel en torneos como el de Semana Santa y no se puede pedir más. Somos un muy buen equipo.

¿Jugando como escolta es su posición ideal?

Creo que es el que encaja bastante bien con mi forma de jugar porque dirigiendo el balón tampoco soy demasiado allá y hay jugadores del equipo que lo hacen mejor que yo. Creo que soy uno de los mejores por no decir el mejor defensor de la liga y un buen anotador. Entonces, yo creo que encaja muy bien la posición en la que estoy en el Obradoiro.

¿Se ve ganando el campeonato de España en San Fernando?

Tenemos que darlo todo y lo que venga tenemos que intentar pasarlo juntos y yo creo que con el equipo que tenemos y si nos lo proponemos, daremos guerra.

¿Le gustaría jugar siempre en el conjunto compostelano?

Si me dan la oportunidad de seguir en el Obra, estaría encantado. Soñando y trabajando llegaron todos los que acabaron en la NBA, que sería un sueño. De todas formas, el Basketdeza me ayudó a mantenerme en ese camino del esfuerzo constante. Le debo bastante, la verdad, porque sin ellos no podría haber acabado en el equipo donde juego ahora.