Empieza el sueño rojillo del ascenso

El Club Deportivo Estradense viajará el próximo sábado, Día das Letras Galegas, a Noia para seguir soñando con el ascenso a Segunda Federación. Los resultados de la última jornada liguera han hecho que el rival de los rojillos en la primera ronda de la promoción sea el Noia Club de Fútbol de Iván Carril, un equipo que supo jugar sus bazas para entrar por sorpresa en la terna de privilegiados. «Nos daba relativamente igual que fueran el Noia, el Alondras o el Arosa. Sí que queríamos tener el tema de la ventaja de campo pero nada más», recalcaba ayer Manuti, técnico de los rojillos que también recalcó que «el Alondras juega un poco más diferente que el Arosa o el Noia. Eso es más para el plan de partido. Lo que es la semana va a ser idéntica en lo que a trabajo se refiere y a disfrutar un play-off».

En el conjunto de A Estrada tuvieron el domingo muy en cuenta la fase de ascenso dando descanso a algunos de los habituales en San Pedro: «Teníamos muchos jugadores con cuatro amarillas y preferimos que estuvieran todos los jugadores limpios. No fue por un tema de dar descanso ni mucho menos porque contamos con todos ellos. Queríamos que nadie se perdiera el partido por sanción. Es algo que conseguimos y en ese aspecto estamos muy contentos, a pesar de la derrota en Vilalonga, con la que no estamos nada satisfechos», explica un Manuti que subraya que «conseguimos ser también segundos y yo creo que es algo que va a quedar en la historia. El tema de en el centenario conseguir un subcampeonato en Tercera está muy bien. A ver si damos pasado de ronda ahora».

El entrenador del Estradense también reconoció que el del domingo «fue un partido de mucho transistor y de muchas noticias por todas partes. Es cierto que a nosotros nos influye que en el minuto 25 la Sarriana perdía 4-1, con lo cual ya éramos virtualmente segundos. Y el Villalonga la pegada que tuvo ayer no la tuvieron en todo el año. En el descanso hablamos de que el segundo puesto estaba ya garantizado y no apretamos todo lo que debíamos. Yo creo que en parte es algo muy normal porque nadie se quiere perder este tipo de partidos tan importantes».

Copa del Rey

En cuanto a la posibilidad de disputar la Copa del Rey, Manuti señala que «es un tema que miramos mucho. Creíamos que era prácticamente imposible. Y como hemos quedado octavos, y van siete, pues no hay opción. No había ninguna posibilidad de que nosotros pasáramos a nadie. Por eso decidimos rotar a más gente el domingo porque daba igual». El técnico concluye diciendo que «salvo que se produzca algún impago o algo similar, nosotros hemos quedado los mejores octavos de España de todos los segundos. No sabría qué sería lo más justo en este caso porque ninguna de las terceras potentes está ahí. Miras la puntuación y al final no aparecen ni la Tercera catalana, ni la del País Vasco, ni la de Madrid, ni la de Valencia ni tampoco la gallega. Están la de Extremadura, la de Castilla o la de Asturias».

El equipo rojillo entrenó ayer, descansa hoy, y regresa al trabajo mañana, jueves y viernes.