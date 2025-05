El Estradense visita al Villalonga con la misión de sellar el subcampeonato

El Club Deportivo Estradense termina esta tarde en San Pedro uno de los mejores campeonatos de liga de sus 100 años de vida. Los de Manuti visitan el feudo del Villalonga con la misión de sellar un subcampeonato que les llevaría a un play-off donde poder hacer valer el factor campo. El entrenador de los del Novo Municipal manifestaba ayer que «llegamos bien, llegamos en segunda posición y dependiendo de nosotros mismos. Los de arriba, tanto nosotros como Sarriana, tenemos partidos complicados contra gente que se está jugando el descenso. Partimos de una situación privilegiada». En la convocatoria estradense para el encuentro que pitará a las 12.00 horas el lucense Iván Abel Bruzos no estará Elías, que se perderá el choque por acumulación de tarjetas y el resto estará disponible para el técnico.

Manuti tiene claro que hoy «es importante ganar porque para el Estradense hacer un subcampeonato sería histórico. Además, sé que igual es una carambola muy grande, pero se puede dar el hecho de que acabemos cuartos y eso sí que sería muy perjudicial. Hay que intentar que eso no ocurra. Y luego por las sensaciones que podemos llegar a tener para un play-off. No es lo mismo ir con una victoria que supondría la tercera en cuatro partidos que venir de una derrota». En este sentido, el máximo responsable del banquillo rojillo aclara que «lo bueno de ser segundos es que siempre tendríamos las vueltas en casa. Sobre todo para la primera eliminatoria, que es en la que nos centraríamos. Para el Estradense, que no está habituado a estar arriba en Tercera y a jugar un play-off, un subcampeonato de liga yo creo que también quedaría reflejado en la historia en una liga muy dura. Sería algo memorable».

Mariano

El calendario ha querido que el Estradense de Manuti y Javicho se enfrente en esta última jornada a un necesitado Villalonga, entrenado por Alberto Mariano, un viejo conocido del actual entrenador rojillo: «Está claro que yo no estaría entrenando al Estradense esta temporada si no fuese por Alberto Mariano. Él fue el que apostó por mi como entrenador dándome el salto grande de pasar por todas las categorías a aparecer en una Tercera División el año pasado como segundo entrenador. Seguramente hubiese acabado entrenando al Estradense pero no este año y si estoy aquí, es gracias a él». Y concluye señalando que «seguramente en el futuro no sé si volveremos a trabajar juntos, pero espero que sí. Ahora está en una situación compleja y ojalá se salve sea como sea».