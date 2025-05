«Ojalá el Estradense logre el ascenso que no logramos nosotros»

El Estradense cerrará la temporada el próximo domingo a las 12.00 horas –horario unificado– visitando el campo del Villalonga. El equipo dirigido por Alberto Mariano afronta esa jornada final con la obligación de ganar para mantener alguna opción de mantenerse en la categoría. Enfrente estará su exequipo, que necesita los tres puntos para asegurar la segunda posición y el factor campo en el play-off de ascenso. Curiosamente, esta será la segunda vez que el Estradense juegue un play-off para ascender a Segunda. La primera vez fue en 2021, con Alberto Mariano como entrenador.

«Ojalá logren este año lo que no logramos nosotros. A Estrada se merece disfrutar de la experiencia de jugar en Segunda», afirmó el entrenador del Villalonga, quien no escatima elogios hacia su exequipo. «Hay que darle mucho mérito a lo que están haciendo. Aunque no terminen ascendiendo, hay que aplaudir a este equipo», añadió.

Mariano considera que este Estradense tiene una ventaja en el play-off con respecto al que él dirigió en 2021. «Ahora tienen futbolistas que ya pasaron por esta situación. Eso es una ventaja que no teníamos en mi play-off. Creo que esa falta de experiencia se notó en el partido del Arosa», argumentó. Mariano, que llegó a barajarse como opción para el banquillo, también defendió la elección final de Manuti, quien fue su segundo en el Arzúa la pasada temporada. «Manuti tenía la desventaja de la inexperiencia pero la ventaja de conocer mucho la casa y a los futbolistas, porque jugó con muchos de ellos. Creo que fue un acierto. Tiene una plantilla que se amolda a su estilo de juego a la perfección y logró comenzar con varias victorias, algo que ayudó a despejar dudas desde el principio. Creo que él y Javicho están haciendo un gran trabajo».

El Estradense será ahora el escollo final para su Villalonga. Mariano considera que el estilo de juego de los rojillos se amolda mejor a las características de su equipo, que sufre ante rivales que se cierran. «Nos cuesta proponer, así que los rivales que se nos cierran nos hacen daño. El Estradense tiene sin embargo un modelo de juego al que creo que le podemos hacer daño. Tenemos que ser capaces de aprovechar nuestras ocasiones y saber sufrir en los momentos malos. Hay que ir con todo, robar y ser contundentes si queremos lograr la victoria», sentenció.