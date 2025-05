«Este año volví a disfrutar dentro del campo, recuperé la ilusión por el fútbol»

La estradense Nuria Gómez (2004) forma parte del equipo femenino del RC Celta de Vigo, conocido como As Celtas, que el fin de semana pasado logró el ascenso a Segunda RFEF, tercera categoría nacional del fútbol femenino. En una temporada complicada por las lesiones, Nuria responde feliz tras la experiencia, que reconoce como una de las más especiales de su carrera deportiva. La portera, que empezó en el CD San Mamede de Vedra y pasó por el fútbol sala en A Estrada FS, nos cuenta cómo vivió este año clave en su trayectoria futbolística.

Lo primero, enhorabuena por el ascenso. ¿Cómo describiría esta temporada con As Celtas?

Muchas gracias. A nivel personal ha sido una temporada difícil porque estuve prácticamente todo el año lesionada y no la pude disfrutar como me hubiese gustado. Aun así, posiblemente ha sido una de las mejores temporadas que he vivido. Fue algo increíble.

¿Cuándo llegó esa lesión? ¿Fue al principio de temporada?

Sí, comencé la temporada, pero poco después me lesioné la rodilla. Luego volví a jugar y, en febrero, me volví a lesionar del hombro. Desde entonces ya no pude regresar a la competición, y ahora estoy pendiente de operarme.

Pero a pesar del poco tiempo de juego, estuvo siempre con el grupo, animando y ayudando.

Totalmente. Nunca me sentí fuera del equipo. Siempre me sentí muy integrada y muy contenta con el grupo. Sentí que contaban conmigo dentro y fuera del campo.

¿Qué destacaría del vestuario?

Destacaría que somos todas unas increíbles personas. Al principio llegamos sin conocernos de nada y, a día de hoy, yo sé que mataría por esta gente. Y estoy convencida de que ellas harían lo mismo por mí. Ese compañerismo fue completamente fundamental para el ascenso.

¿Diría que fue la clave del éxito entonces?

Totalmente. La unión del vestuario fue clave, sin ninguna duda. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia en la temporada.

Entonces, ¿el equipo se formó esta temporada desde cero?

Sí, prácticamente todas éramos recién llegadas. Era un grupo nuevo y, en una sola temporada formamos una auténtica piña.

Aunque no pudo disfrutar de muchos minutos por las lesiones, ¿sintió una evolución personal desde que llegó hasta el final de la temporada?

Sí, sin duda. La temporada anterior había sido bastante regular y no estaba muy contenta. Pero este año, aunque jugué poco, el hecho de poder disfrutar dentro del campo hizo que volviera a recuperar la ilusión y la felicidad por el fútbol que siempre tuve. Y eso para mí fue algo muy bonito.

¿Hubo algún partido que recuerde con especial cariño?

Sí, el partido en Balaídos fue muy especial. Jugamos delante de 6.500 personas y ahí ya sentimos que esta temporada iba a ser algo grande. A nivel personal, también fue muy importante el día que debuté. Entré en mitad de un partido, pero para mí fue un momento inolvidable: por fin pude vestir la camiseta del equipo de mis sueños. Y, por supuesto, este último partido que ganamos 0-6 para sellar el ascenso contra el Valladolid... fue espectacular, arrasamos.

A nivel individual, ¿hay algún aspecto que le gustaría trabajar o mejorar especialmente?

No lesionarme (risas)

Por supuesto, también es muy importante.

Creo que siempre hay algo que mejorar, pero si pudiera mejorar en todo, pues encantadísima.

¿Y cuál diría que es su gran virtud bajo los palos?

Creo que el uno contra uno.

¿Qué consejo le daría a una niña que esté empezando en el fútbol y sueñe con llegar a la élite?

Si realmente es su sueño, que lo persiga. Con trabajo, disciplina y esfuerzo. Si realmente es lo que quiere, hay que organizarse y currárselo. Esa es la diferencia.

Por último, ¿planes para este verano? ¿Entrenar, descansar?

Ahora mismo estoy pendiente de operarme en dos semanas, así que toca recuperarse.