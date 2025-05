La aventura del Xadrez A Estrada en Primera acaba en descenso

La historia del Club de Xadrez A Estrada en Primera División fue una de esas que se escriben con ilusión, se juegan con coraje y se archivan con dignidad. Porque, aunque el objetivo de la permanencia no se logró, lo que sí se ha conseguido es algo igual de valioso: demostrar que se puede competir a un alto nivel.

El pasado fin de semana, el equipo estradense se desplazó hasta Mos con la calculadora en el bolsillo y la esperanza intacta. Allí les esperaba un hueso duro de roer, el segundo clasificado, que también se jugaba el ascenso. No hubo concesiones. El marcador fue claro: 3,5 a 0,5. Y, aunque pueda parecer abultado, no refleja del todo lo que se vivió sobre el tablero.

Samuel Sánchez, la joven promesa del Xadrez A Estrada, se encargó de evitar el rosco con unas tablas peleadas hasta el último aliento pero también sumó galones. El resto del equipo –Basilio Guijarro, Álex Vázquez y Jorge Diogo– se enfrentaron a rivales que les sacaban unos 200 puntos de ELO. «En ajedrez eso es como subir el Tourmalet con chanclas», explicaron desde el equipo estradense. A pesar de eso, plantaron cara, pelearon cada posición y vendieron cara la derrota.

«El ajedrez, como la vida, no se mide solo en puntos. Se mide en evolución. Y este equipo ha crecido. Ha aprendido. Ha demostrado que puede estar aquí. Solo hace falta ajustar, reforzar, creer… y volver más fuerte. Porque la categoría no se regala. Se gana. Y A Estrada ya ha dejado claro que no estuvo de paso», afirmaron.