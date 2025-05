El Estradense teme las secuelas

El Estradense dio el pasado sábado un nuevo paso hacia su objetivo de terminar la temporada en la segunda posición. Su victoria ante el Valladares los deja a solo un partido, el que disputarán el próximo fin de semana en el campo del Villalonga. Los rojillos dejaron casi encarrilada la tercera posición, que también les daría el factor campo en la primera eliminatoria del play-off de ascenso. Con la victoria de la Sarriana, que tienen a un punto y el empate del Racing Villalbés, solo caerían a la cuarta posición en caso de un triple empate. Es decir, tienen que perder, que la Sarriana empate y que el Villalbés gane, una carambola difícil de cumplirse.

El entrenador de los rojillos, Manuel González «Manuti», señaló sin embargo que su objetivo pasa por ganar al Villalonga y ser segundos sin mirar otros resultados. El técnico recordó que ese subcampeonato sería algo histórico para un club con cien años y deben pelear por ello. Sin embargo, el partido ante el Villalonga viene con trampa y obligará a tomar decisiones.

Ese problema viene derivado de la sangría de amarillas que dejó el partido ante el Valladares a pesar de no haber entradas duras ni malos gestos. El nerviosismo en el campo y en las gradas con tanto en juego terminó marcando el arbitraje en la primera parte, en un intento exagerado por mantener el control. Esas amarillas dejaron sin embargo al borde de la suspensión a cuatro jugadores del Estradense, los cuatro de arriba: Gamarra, Porrúa, Jaichenko y Raúl. Si alguno de ellos ve la amarilla ante el Villalonga se perderían el partido de ida del play-off.

La duda del cuerpo técnico pasa por la posibilidad de realizar rotaciones y no sacar de inicio a algunos de los cuatro jugadores en peligro de sanción, reservándolos para la fase. La otra opción sería salir de inicio con toda su artillería, aguardando que sepan controlarse y no ver tarjetas. «Es algo que tenemos que ver y valorar esta semana. Alguno podría quedar fuera pero no está decidido. Lo bueno es que ahora mismo tenemos a 14 o 15 jugadores en dinámica de ser titulares», afirmó Manuti, quien ya sabe que no podrá contar con Elías, que cumplirá ciclo de amarillas.

«El Villalonga perdió y se complicó mucho la permanencia. Sus opciones pasan por ganarnos y confiar en que Barbadás y Valladares no ganen. Lo tienen bastante negro», afirmó, aunque recordó que la Sarriana, su principal rival, también tiene un partido muy complicado en el campo de un Arteixo que también se juega la permanencia.

En cuanto al partido del pasado sábado, Manuti considera que su equipo firmó una buena primera parte, «con tres o cuatro ocasiones buenas a mayores del penalti». En la segunda, explicó que su equipo apostó por gestionar ese resultado a favor, aunque le costó demasiado sentenciar.

Por otra parte, el Estradense realizará hoy a las 20.00 horas en el Teatro Principal el estreno del documental «O Legado» sobre sus 100 años de historia.