El Sporting Estrada inicia hoy el tramo final hacia el ascenso

El Sporting Estrada llega a las tres últimas jornadas de la temporada en el liderato de su grupo en Segunda Autonómica. Lo hacen con una ventaja de dos puntos sobre el Cire de Melide, una renta que no les permite cometer ningún fallo para asegurarse una plaza en la categoría superior. La primera de estas tres finales tendrá lugar hoy en el estadio Manuel Regueiro a partir de las 19.00 horas. Los estradenses se miden a un Val do Ulla que marcha sexto pero que ya no se juega nada en este final de liga.

El siguiente partido para los de Tinto será el próximo fin de semana en el campo del Belvís. La temporada la rematan en casa, el día 11 de mayo, recibiendo al Camporrapado.