Costoya saldrá quinto en Portimao

Christian Costoya saldrá esta tarde quinto en la final de la segunda prueba de la Champions of the Future, que se celebra en el Autódromo Internacional do Algarve, en la localidad lusa de Portimao. El piloto silledense de Parolin Racing Kart llega a la jornada definitiva después de ser el tercer mejor tiempo en la clasificatoria y dos segundos y cuarto puesto en las eliminatorias. Costoya lidera la clasificación general después de imponerse en la primera de las citas celebrada en Campillos.