Antonio González regresa al Lalín 13 años después

Antonio González recordaba ayer su debut con el Lalín. Lo hizo cuando solo tenía 16 años y con Acevedo como entrenador. 20 años después de aquel estreno, el central silledense regresa al Manuel Anxo Cortizo. Lo hace procedente del Betanzos, equipo que hace varias jornadas selló su descenso a Preferente. Su fichaje no fue fácil para el Lalín, que durante seis semanas intentó conseguir que su equipo le concediese la baja. Esa baja llegó finalmente ayer, último día para cerrar fichajes.

«Hace dos meses Willy (Alonso) y Dani (Méndez) se pusieron en contacto conmigo para ver si quería volver pero en ese momento todavía había opciones de salvarnos. Una vez descendidos les dije que sí pero allí no quisieron darme la baja hasta ahora», explica Antonio. «No me iba a ir para otro lado. El Lalín era la única opción. Necesitaba competir por algo y hacerlo en un sitio donde me sienta valorado», añadió.

Antonio se reencontrará en el Cortizo con Willy, a quien conoce personalmente y a quien tuvo como segundo entrenador en sus primeros años en el Lalín. El central vistió de rojinegro hasta el año 2012, cuando fichó por el Órdenes. Después pasó por Laracha, Sofán y Atlético Arteixo. Fue un habitual en las convocatorias de la selección gallega de aficionados que se proclamó campeona de Europa hace dos años. A sus 36 años regresa para ayudar al Lalín en su intento por volver a Tercera. «Nos quedan cuatro partidos en tres semanas y dependemos de nosotros. Estoy con muchas ganas de disfrutar de este reto», manifestó un hombre que aguarda coger cuanto antes el ritmo de competición.