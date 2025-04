Ana Masaguer sube al podio en la prueba nacional de Agility de Asturias

El mundo del Agility sigue dando pasos hacia su consolidación en el municipio estradense gracias al trabajo y los buenos resultados del equipo The Paws by Patas. El pasado fin de semana, la estradense Ana Masager firmó una buena actuación en la prueba del circuito nacional celebrada en Asturias. Pero además, también se anunció la celebración en Berres de una prueba de la Liga Gallega de Agility que tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo.

En el primer caso, Masager acudió a la cita de Asturias con dos de sus perros, la mini pincher Nala y la collie Kenia. La segunda de ellas, ya de siete años y tras pasar varios meses fuera de la competición por una lesión, se tomó la competición de una manera lúdica, saliendo en solo dos días de los cuatro de torneo. Nala por su parte comenzó con un primer puesto en su categoría Grado 2 en la jornada del jueves. El viernes fue cuarta y el sábado no salió por la lluvia, un escenario que no le gusta. El domingo fue cuarta, ganándose un puesto en el Open. Solo estar en esta fase final fue un premio para Nala, donde ya no pudo hacer mucho ante perros de más tamaño y velocidad.

Masager, Nala y Kenia estarán presentes en la prueba autonómica que se va a disputar en el campo de O Pardiñeiro. Desde el club estradense agradecieron la colaboración del Club Deportivo Berres para poder celebrar en su campo esta competición. También está previsto que compitan los estradenses Silvia Valcárcel y Breogán Cutrín.