El Estradense sueña a lo grande

Tras finalizar el partido contra el Atlético Arteixo la megafonía del Novo Municipal anunció que el Estradense había logrado la clasificación matemática para la fase de ascenso a Segunda RFEF gracias a su triunfo. Hubo celebración sobre el campo por parte de jugadores y cuerpo técnico, aunque en realidad, se trató de una equivocación. Los rojillos todavía no tienen su billete para la fase de ascenso, pero casi. En realidad, solo una serie de condicionantes en las tres jornadas que quedan terminarían dejando fuera de esa fase al Estradense.

La referencia para los rojillos, que se han aupado a la segunda posición gracias al tropiezo del Villalbés, está en el Arosa y el Alondras, dos equipos que en estos momentos pelean por la cuarta plaza de esa fase de ascenso con los mismos puntos, 50. Los de Manuti suman 57. Ambos podrían superarlos con 9 todavía en juego, pero Arosa y Alondras cierran la termporada enfrentándose entre ellos. De esta manera, la única posibilidad de que los rojillos se queden fuera sería un triple empate final entre los tres. Para ello el Estradense debe perder sus tres partidos, mientras que Alondras y Arosa tendrían que ganar los dos primeros y empatar en su duelo final. Si se dan todos esos casos, el Estradense todavía podría clasificarse si se mira el average general pero podría quedarse fuera si se tienen en cuenta solo los partidos directos entre los tres.

En definitiva, el Estradense todavía no es equipo de play-off pero por muy poco. En realidad, los rojillos no piensan en esto, sino en intentar mantenerse en la segunda posición, o al menos en la tercera. Eso les permitiría afrontar el partido de vuelta de la primera eliminatoria como locales. Jugarse el pase de ronda ante una afición entregada es un buen aliciente pero además, por el sistema actual, en caso de que la eliminatoria terminase en empate, no habría penaltis, sino que pasaría el equipo que quedó por encima en la liga. De ahí la doble importancia de terminar lo más arriba posible.

«Pelear por ser segundos es un reto para nosotros. Jugar el play-off de ascenso es tremendo pero hacerlo jugando el partido de vuelta en casa... sería un partido histórico», afirmó Manuti al analizar la situación actual de su equipo en la tabla. El técnico considera que las posibilidades en esas cuatro posiciones de play-off son muchas con todavía tres jornadas por delante pero reconoce que su situación es la mejor de todos. Si la liga acabase tal y como está se enfrentarían al Arosa.

Manuti destacó la importancia de la victoria ante el Arteixo por 2-1, un partido en el que tocó sufrir. «Era un rival que se jugaba la vida y que arriesgó mucho. Al final generaron peligro con tanta gente arriba», afirmó. El entrenador se quedó sin embargo con la reacción de su equipo tras encajar el empate. «Fue una respuesta de equipo grande»..