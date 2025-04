El Fmsport se estrena con una inesperada victoria sobre el Club Arena vigués

El primer equipo del Deza Pádel Fmsport Silleda dio la campanada en su estreno en la categoría Oro de la Liga Rías Baixas. Los trasdezanos vencieron contra pronóstico a uno de los mejores equipos gallegos, el Club Arena de la ciudad de Vigo, al que derrotó por un marcador de 3-2. Además, también vencieron este fin de semana los equipos del Fmsport masculinos de Tercera, Cuarta y Quinta categoría. También vencieron las chicas de Segunda como locales al Be One de Baiona. Sin embargo, el equipo de Tercera femenino no pudo con el líder.