Christian Costoya domina de cabo a rabo en la Costa del Sol

Fin de semana impecable para Christian Costoya en el arranque de la Champions of the Future en el KartCenter de Campillos (Málaga). No se puede pedir más: marcó la pole, ganó todas las eliminatoria y se impuso tanto en la prefinal como en la final vueltas rápidas incluidas. Y es que Costoya, que se aseguró la pole después de vencer en la Super Heat 1, fue la auténtica bestia negra de todos los participantes en la prueba y el rival a batir por algunos pilotos varias veces campeones del mundo y de Europa.

La manga definitiva comenzó en Campillos con el inefable piloto belga Dries Van Langendonck pasando a la primera posición, seguido de Joe Turney, que adelantó al poleman antes de darse la salida, por lo que sería penalizado con 5 segundos, y Christian Costoya que caía a la tercera plaza. Sin embargo, el joven trasdezano no perdió la compostura, y tras el segundo paso por meta superaba a Turney antes de hacer lo mismo con Van Langendonck en la vuelta número de 5 de las 19 a las que estaba programada la carrera. Costoya se mantuvo al frente sin ser inquietado por nadie ofreciendo una nueva lección de pilotaje incrementado su ventaja con el resto de pilotos a cada paso por línea de meta. Tampoco por Kenzo Craigie que se situó segundo superado el ecuador de la prueba, adjudicándose el de Silleda de forma contundente la victoria en un fin de semana en el que se mostró en todo momento como el piloto en mejor forma de la parrilla.

Este fin de semana fue la primera prueba de fuego de Costoya ante los mejores pilotos del mundo que ya preparan el Campeonato de Europa FIA que tendrá lugar en el circuito de la Costa del Sol l la próxima semana. Teniendo en cuenta de que los campeonatos FIA están siempre muy vigilados por los equipos de F1 para captar pilotos, Costoya podría tener una oportunidad inmejorable de hacerse valer. Tanto él como su equipo están intratables El dato más relevante del fin de semana fue que batió el récord del circuito malagueño después de que nadie bajara del minuto por vuelta, dejándolo en un espectacular 59,8.