El Disiclín no se fía del Culleredo

El Disiclín Balonmán Lalín juega esta tarde, a las 19.30 horas, la jornada número 26 de liga en la pista de un necesitado Balonmán Culleredo. El madrileño Mauro Antonio Montero y el gallego Christian García serán los árbitros de un partido en el que Martín Losón y Roi jugarán aún tocados. Juan, Juan Ramón y Breixo también se pierden la cita de esta tarde en tierras coruñesas por sus respectivas molestias.

Pablo Cacheda, técnico de los rojinegros, no se fía del rival a tenor de su condición de antepenúltimo en la clasificación: «Vamos a casa de un equipo que seguro que nos va a poner las cosas difíciles porque están en ese momento de la temporada en los que un partido como el nuestro, que somos equipos que no tenemos muchas cosas en juego, pues siempre intentan poner un poco más de intensidad y de presión por su parte porque ellos sí que se juegan la vida. En ese aspecto espero a un Culleredo muy ambicioso pero intento convencer a mis jugadores de que hay que competir todos los fines de semana». Así las cosas, para Cacheda el mayor problema a estas alturas de la temporada es que «a día de hoy ya no podemos transmitir a los jugadores que hay opciones de algo más. Ahora el algo más es indiferente a nivel de competición, que es quedar quintos o cuartos».

El entrenador del Disiclín ahonda en el asunto afirmando que «también te digo que teniendo un equipo joven como el nuestro, con muy poca experiencia en la categoría, deberían de entender que no es lo mismo para ellos afrontar los partidos de una u otra manera. Gente que lleva diez partidos debería de tomárselo como una oportunidad más para hacer cosas buenas en esta categoría y sumar minutos buenos. Espero que en esto la juventud vaya a nuestro favor y que se lo tomen con ilusión y con ganas. Ya no es sólo es esta temporada porque trabajamos en algo más y lo que sumemos este año nos va a venir genial para la temporada que viene. En ese aspecto, a ver si somos capaces de no relajarnos y competir como si fuese el primer partido de liga».