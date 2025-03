«En un GT turbo vas a cuchillo y eso se transmite a los aficionados»

-Hace 10 años hablaba con usted cuando se cumplían 15 desde su estreno en el mundo de los rallys. Si sumamos dan 25. ¿Empieza a sentirse mayor?

-(Risas). Debo reconocer que después del Rali do Cocido me fui a mirar la vista por si acaso pero me dijeron que estaba perfecta. Solo un poco de presbicia. Ya tengo 49 pero sigo con la misma ilusión de siempre y con ganas de seguir siendo competitivo. No sé si seguiré muchos años más. Supongo que lo haré mientras mantenga esa hambre de ganar. Si algún día empiezo a dar vergüenza, mejor me quedo en casa.

-¿Se acuerda usted de sus inicios?

-Sí, por supuesto. Mi primera carrera fue en una Subida a Pontevedra. Ya con el Renault, pero el rojo, no el que tengo ahora. Luego vinieron Armenteira y O Barco de Valdeorras. Esas fueron mis tres primeras subidas. Por aquellos años corría Jose Bamarti con el Corsa. Lo tenía más evolucionado que el mío. Yo corría con un coche que usaba de calle. Me servía para el día a día y para las carreras. Estuve varios años haciendo subidas. En 2003 fue cuando hice mis primeros rallys.

-¿Cómo empezó esa bonita relación que mantiene con los R5?

-Mi relación viene desde que era aficionado. Recuerdo que en un rallye del Lacón vi varios GT turbos y me llamó mucho la atención la aceleración que tenían, aunque su paso por curva no era bueno. También me gustó mucho su estética. De aquella me marché a trabajar para Cataluña y conseguí ahorrar lo suficiente para comprarme uno. Luego empecé a prepararlo poco a poco hasta esa primera subida. No recuerdo de qué quedé, pero no me fue mal. Creo que incluso quedé por delante de Bamarti y eso que yo empecé a correr con ruedas de calle.

-Lo de correr se le dio bien entonces desde el principio.

-Desde que era pequeño siempre me gustó la gasolina, tanto en los coches como en las motosierras (risas). Leña no hacía mucha pero llegaba de la escuela y me ponía a darle. Cuando ya empecé a competir me di cuenta de que no lo hacía mal a pesar de la falta de práctica y eso me animó a seguir. Poco a poco me fui enganchando y aquí sigo 25 años después.

-Supongo que aquel R5 con el que comenzó ya no lo tendrá.

-Sí, claro que lo tengo. Ese tiene seis o siete campeonatos de Galicia. Todavía anda y lo tengo cuidado. A veces lo saco y lo muevo un poco. Es una reliquia. Hubo alguna cosa que le fui aprovechando, como la caja de cambios, pero sí que lo conservo y le tengo mucho cariño.

Estamos acostumbrados a verlo ahora con su R5 plateado pero, ¿cuántos tiene?

-Tengo muchos. Calculo que son unos doce. La verdad es que tendría que hacer un poco de limpieza, porque muchos están ahí parados y así se estropean. No suponen mucho gasto porque ahora son históricos y no pagan impuestos. Pero ya no los uso para día para el día. Son coches además para los que es difícil encontrar piezas.

-¿Cómo hace entonces para encontrar recambios?

-En desguaces ahora ya no hay nada para estos coches. Encuentras cosas por internet, réplicas, pero son piezas para coche de calle. El coche de correr ya lo tengo todo artesanal. Las piezas están hechas por mí o bien adaptadas de otros coches. Voy inventando.

-¿Cuándo cambió su primer modelo por el actual?

-No estoy seguro, pero creo que fue hace unos diez años, en una Subida a Almofrei. Este lo hice todo yo. Está mejor, con la carrocería reforzada. Va muy bien y es más seguro, porque el otro era un coche de calle adaptado. Este es un coche de correr. Si el accidente que tuve en la Subida á Estrada fuese con el rojo, hoy no estaría aquí. El coche aguantó un leñazo contra un muro a 180. Está hecho para eso.

Javier Martínez Carracedo. / Bernabé

-¿Por qué nunca se le dio por cambiar de coche?

-Todo influye. Por ejemplo, el presupuesto. Y no hablo solo del precio de comprarlo. A los coches de ahora ya no les puedes hacer nada. Me gustaría correr con un R5 de los nuevos, un Skoda o algo así, pero si lo compras necesitas tener gente detrás que te haga el mantenimiento. Vienen con un montón de temas electrónicos de los que yo no tengo ni idea. Con mi coche yo sé en pleno tramo si hay algún problema y dónde está. En cuanto paro ya voy directo. Soy el conductor y el mecánico. Nos conocemos a la perfección. Si tienes un problema en carrera con un coche actual necesitas tener un ingeniero o alguien que sepa de esas cuestiones electrónicas para que te lo solucione y poder seguir. Nosotros somos un equipo humilde. Uno es albañil, otro es transportista... un grupo de amigos. No podemos permitirnos eso.

-¿Cuál es su secreto para rodar en tiempos de coches más modernos con un Renault 5?

-La experiencia y la constancia. Conozco bien mi coche y sé sacarle el máximo. En mojado es complicado de llevar pero en seco, con la potencia que tiene y que transmite al suelo, le puedes sacar mucho partido. También es clave el copiloto. Los copilotos que llevo son unas máquinas porque sino no es posible cantar al ritmo que llevamos. En un coche actual vas cómodo cantando. Mi coche exige mucho. Es una carrocería de más de treinta años. Cuando pasas por un bache, se transmite dentro. Cantar así no es fácil.

-Y luego, ir al límite.

-Los aficionados siempre me dicen que voy al límite. En eso también influye el coche. Los actuales no impresionan tanto, parece que van por railes, salvo que ya sea un piloto del Mundial o los punteros del Nacional. Son coches dóciles. El GT turbo no. Vas a cuchillo y eso se transmite a los aficionados.