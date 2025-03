El Estradense arrolla al Villalbés

El Estradense vivió ayer un día grande. Desde el equipo rojillo se había apuntando al partido contra el Racing Villalbés, un rival directo en la parte alta, como un momento de inflexión. Lo era por la importancia de los puntos en juego, pero especialmente por la necesidad de lograr un resultado que fuese un golpe moral para el plantel tras varias jornadas de irregularidad. Teniendo en cuenta esa premisa, la cosa no pudo salir mejor. Los rojillos vencieron a un rival que se perfilaba como el único equipo capaz de arrebatar el título de campeón al UD Ourense, pero además lo hicieron mostrando su mejor versión.

El 4-1 final hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego. Los de Manuti fueron muy superiores en la primera mitad y supieron aguantar el tipo cuando el Villalbés se lanzó a la heroica en la segunda. Pocas pegas se le pueden poner en esta ocasión al equipo estradense, salvo los nervios que asomaron cuando los visitantes lograron recortar diferencias y ponerse a un gol. Fueron momentos de dudas que desde el banquillo local supieron frenar con acierto. El encuentro terminó con el propio Villalbés pidiendo la hora, dando ya el partido por imposible.

La victoria del Estradense se justifica por su hambre. Los rojillos mostraron en todo momento una gran agresividad que les permitió ganar gran parte de los duelos individuales. Esa es una gran ventaja cuando en el campo tienes a jugadores como Porrúa, Gamarra o Jaichenko, capaces de desarmar a cualquier rival si encuentran espacios. Esos dos factores se completaron con un tercero inesperado, el tempranero gol de Gamarra. Habían transcurrido nueve minutos cuando el delantero de Leganés aprovechó el regalo de Porrúa para anotar el primero de vaselina. El centrocampista inició la acción después de robar un balón a la zaga local visitante. Fue un fallo atípico en un siempre serio Villalbés y también un duro golpe.

Los visitantes deambularon a lo largo de toda la primera parte en busca de la igualada, asumiendo un papel incómodo. Con líneas adelantadas, buscaron hacer daño con el balón, una apuesta que no salió bien. No lo fue porque delante se encontraron a un Estradense disfrazado del Villalbés, que cerró bien sus huecos y que hizo mucho daño con espacios y tras robo de balón. En este planteamiento de partido, se mascaba el segundo tanto de los locales, aunque se hizo esperar. Raúl avisó con un disparo que despejó Santomé y acabó golpeando el palo. Poco después fueron Porrúa y Miguel los que pudieron marcar, pero el tanto no llegaría hasta el minuto 35. Su autor fue Porrúa, quien remató a la red un pase de Jaichenko, de nuevo tras robo de balón.

Tras el paso por los vestuarios, el equipo lucense dio entrada a Borja y Brais Pedreira y se lanzó al ataque. El gol pudo caer de cualquier lado, primero con un remate de Edgar al larguero tras un saque de falta y luego con un remate fuera de Porrúa tras una jugada entre Jaichenko y Gamarra, cuando estaba solo ante Santomé. Tras un remate de córner peligroso de Borja llegaría el tanto visitante. El exrojillo Borja fue el creador de la jugada, dejando para que Santi Rey solo tuviese que empujar a la red.

Tras ese tanto, los nervios atenazaron a un Estradense que comenzó a achicar agua como podía. Fueron minutos peligrosos para los rojillos, que se cortaron desde raíz desde el banquillo. Manuti cambió de sistema para poner defensa de cinco y el equipo lo agradeció. El Villalbés se quedó sin espacios y comenzó a sufrir con las contra locales. La sentencia llegaría en los minutos finales, primero con una falta de Juanín que Landeira desvió con fortuna a gol y luego con un doble remate del central Caraban a saque de córner para el 4-1 final.