Costoya, subcampeón a pesar de todo

Fin de semana agridulce para Christian Costoya en Italia, a pesar de que el silledense amplía su palmarés con un subcampeonato de las WSK Super Master Series. Y es que ayer en el circuito de Viterbo el de Parolin después de haberlo intentado todo no pudo hacerse con el campeonato que finalmente fue para el belga Dries Van Langendonck. Costoya llegó a la prefinal y a la final como el más rápido de la parrilla y con opciones de arrebatarle el primer puesto a Van Langendonck. Además, la lluvia puso en más apuros del de Silleda con aguaceros antes de cada eliminatoria, teniendo que tomar riesgos innecesarios con los reglajes de su kart.

En la prefinal el piloto belga se impuso en una prefinal que Costoya acabó en cuarta posición después de ser víctima de la encerrona protagonizada por compañeros de Van de Langendonck. A pesar de todo, Costoya llegó a la final con la pole asegurada y haciendo números con el fin de llevarse el campeonato. En concreto, tenía que ser primero y su rival tercero, segundo y el otro cuarto o acabar tercero y Van Langendonck sexto para que los puntos dieran la victoria al de Trasdeza.

Tras ponerse el semáforo en verde Costoya lideró la prueba durante apenas cinco vueltas porque tras una salida de pista, pisar el piano y probar la hierba el piloto gallego de Parolin cayó al puesto 23 de los 34 participantes. Con el subcampeonato asegurado y para evitar mayores males, Christian Costoya se limitó a nadar y guardar la ropa para mantener una más que merecida segunda posición a tenor de lo sucedido en Viterbo con su contrincante belga.

Sin podio

Por si fuera poco todo lo vivido durante la prefinal y la final, el circuito de Viterbo no acogió ayer la esperada ceremonia de trofeos con la que se cerraba la edición 2025 de las WSK Super Master Series. La causa hay que buscarla en el hecho de que el equipo de Dries Van Langendonck presentó antes de la final una protesta por los neumáticos utilizados por Christian Costoya. Parolin apeló la decisión adoptada por los jefes del belga y ahora toca esperar la resolución definitiva de los máximos organismos de la competición.

La medida no gustó nada en el seno del equipo Parolin que no dudó en mostrar su desacuerdo con lo sucedido. «Si llegan a saber que ganaba su piloto seguro que no protestaban. Ellos lo que querían era que Christian no saliera primero a la final pero les salió mal la jugada», explican desde el entorno del piloto de Silleda. También recuerdan que la carrera fue declarada en agua y el «piloto podía hacer lo que quisiera con los neumáticos Así que nos quedamos sin trofeo hasta la siguiente carrera, que será cuando nos lo darán», aclaran. De todas formas, pase lo que pase con la decisión que se tome la clasificación final no podrá ser alterada porque tanto Costoya como Van Langendonck tienen tal ventaja sobre los demás, que ninguno de ellos amenaza su posición.

Finalmente, y a la espera de la decisión que tomen las autoridades deportivas, Dries Van Langendonck se proclamó campeón con un total de 435 puntos, seguido de Christian Costoya, que sumó 368 puntos en su casillero. Tercero es el ganador de la final de ayer, el checo Pesl Jindrich, con 325 puntos, mientras que en cuarta posición se encuentra el italiano Filippo Sala con una puntuación total de 302.