Natalia Rivas finaliza undécima en el Campeonato de España

La estradense Natalia Rivas disputó el Campionatos de España do 10K en ruta celebrado en Vizcaya. La atleta del Sada no llegaba en su mejor momento a nivel físico pero firmó una gran carrera en la que terminó undécima. En la prueba de los 35 kilómetros no pudo estar presente la estradense Carmen Escariz, que está recuperándose de una lesión.