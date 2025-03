Senra manda sobre mojado en el Cocido

Víctor Senra empezó ayer la temporada como terminó la anterior: superando a sus rivales. El piloto de Dumbría y su navegante Moncho López mandaron sobre mojado en una edición del Rali do Cocido-Disiclín que estuvo marcada por las inclemencias meteorológicas. El Hyundai WRC de los ganadores demostró una gran fiabilidad sobre el siempre exigente trazado de una carrera que este año repartió sus tramos entre los concellos de Lalín y Rodeiro. El podio, que al cierre de esta edición se constituía en las instalaciones del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis, lo completaron Alberto Meira-Avelino Martínez (Skoda Fabia Rallye 2) y Dani Berdomás-Brais Mirón (Hyundai i20 Rallye 2), que protagonizaron una bonita pelea durante la prueba organizada por la Escudería Lalín-Deza después de la inesperada retirada de Alberto Otero por una avería en el primer bucle de la jornada.

Meira fue de menos a más durante la prueba dezana.

Lo cierto es que la mañana de ayer fue de condiciones extremas y no eran pocos los que hablaban de que este año se vivió un Rali do Cocido como los de antes. Los tramos se encontraban muy embarrados, lo que complicó mucho las cosas a los equipos después de que muchos de ellos hubieran entrenado en seco las jornadas previas a la prueba. Antes de la parada obligada para reponer fuerzas, Víctor Senra ya se mantenía líder de la carrera, con Dani Berdomás en la segunda posición después de adelantar a Alberto Meira. Dentro de las copas de promoción, Ventura-Vaqueiro mandaban en la Top Ten B, Manuel Souto-Raquel Rodríguez hacían lo propio en la Top Ten C, y los hermanos Vázquez en la Copa Clio. La Pirelli AMF era por entonces para Carlos Conde-Pablo González, el Volante FGA para Castro-Taboada y la Criterium Recalvi para Regueira-Muñiz.

Control del tramo de Val de Camba. | Bernabé/Á. Abeledo

Batalla reñida

Público ayudando a Martín Blanco. | Bernabé/Á. Abeledo

Los tramos de la tarde mostraron una enconada lucha al segundo entre Meira-Martínez y Berdomás-Mirón, que hizo las delicias de los aficionados situados en las cunetas desafiando al mal tiempo. Senra-López continuaron en el liderato de la prueba manteniendo una distancia de más de un minuto sobre su principal dupla perseguidora, la compuesta por Alberto Meira-Avelino Martínez que con Daniel Berdomás-Brais Mirón libraron la batalla más interesante del rallye, con 1,9 segundos entre ambos. Por detrás, Jorge Pérez-Manuel Raido ocupaban la cuarta plaza, y los líderes de la Top Ten B, «Ventura»-Vaqueiro eran quintos.

Ambiente en el tramo de Carballeda. | Bernabé/Á. A.

Finalmente, la dupla formada por Senra y López se adjudicaron la primera prueba del Gallego de asfalto de la temporada con un tiempo final de 1:02:45, seguidos de Meira-Martínez, a 44,7 segundos, y de Berdomás-Mirón, a 58,5 segundos de los vencedores. Mención especial tiene la pareja Javier Ramos-Álex Moure, que con su Peugeot 208 T16 R5 terminaron en una meritoria sexta posición en la general. Y también destacar la labor solidaria realizada por el público con Martín Blanco después de que volcara su BMW en el tramo novedoso de Val de Camba.