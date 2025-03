Al Estradense solo le vale la victoria ante el Viveiro

El Estradense afronta hoy a partir de las 17.30 horas en el Municipal de A Estrada un partido clave ante el Viveiro. Los rojillos marchan cuartos en la tabla, en puestos de play-off de ascenso, pero atraviesan su peor momento de la temporada. De los últimos cinco partidos disputados el equipo de Manuti ha ganado uno, ha empatado dos y ha perdido los dos últimos. «Hay que volver a ganar cuanto antes», admitió el entrenador estradense. «Es un partido muy importante para nosotros. Este es nuestro primer bache de la temporada. Es algo nuevo y tenemos que frenarlo cuanto antes», añadió.

Para ello, los rojillos deben vencer a un rival que atraviesa una crisis todavía peor que la suya. El Viveiro no gana en liga desde mediados del mes de diciembre. A patir de ahí firmaron una racha de cuatro empates y tres derrotas, que lo colocaron en la decimotercera posición, metido de lleno en la pelea por evitar el descenso. «Es un rival de la parte de abajo que intentará lograr una victoria que lo saque de ahí. Es un equipo que empezó muy bien la temporada pero que está haciendo una segunda vuelta horrible. Para nosotros es un buen rival para intentar reencontrarnos con la victoria, aunque para ellos también es una final», valoró Manuti.

Por esa situación, el técnico considera que, estar en play-off, pasa por vencer partidos como este. «Ante un rival como el Viveiro y en casa, tenemos que ganar. Si no lo hacemos es que no merecemos estar en los play-offs. Estoy convencido de que lo vamos a lograr si no pasa nada raro». El Estradense recuperará efectivos para este partido. Las únicas bajas son las de Ángel por lesión y Mella por sanción. El resto está disponibles, incluido Brais Calvo, quien se sumó al grupo tras recibir el alta.

Antes del comenzar el partido y coincidiendo con las celebraciones por el 8M, realizarán el saque de honor las mujeres que forman parte de la directiva del Estradense: Salomé, Sali, Andrea, Susana y Natalia.