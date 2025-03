«Espero que este sea mi último Rali do Cocido»

Cada vez queda menos para que los motores rujan por vez primera en el Campeonato Xunta de Galicia de Rallyes. La edición número 29 del Rali do Cocido-Disiclín, organizada por la Escudería Lalín-Deza, será la encargada de alzar el telón de una temporada emocionante y llena de alternativas. Lalín y Rodeiro centrarán a partir de mañana la atención de la fiel afición gallega en busca del primer título del campeonato regional.

¿Al final se cambiará de ubicación la ceremonia de salida en previsión del mal tiempo?

De momento la mantenemos. Es cierto que la previsión es de lluvia pero dan muy poca cosa, así que esperaremos hasta mañana (por hoy) para decidir, pero a ver si aguanta y podemos hacerlo en la Praza da Igrexa. Lo intentaremos hasta última hora porque es la ilusión que tenemos y sino habrá que ir a la Carpa do Cocido.

¿Cómo está viviendo el que será su cuarto Rali do Cocido?

Es el cuarto que organizo como presidente y espero que sea el último. Es un decir. De todas formas, convocaré elecciones a la presidencia después de la prueba. En teoría tendría que estar en el cargo hasta febrero de 2026 pero a un mes del Rali do Cocido no me parece que sea bueno que se produzca un cambio. Así que, las convocaré durante el verano.

Esta edición es la más cara del campeonato gallego, ¿esperaban llegar a los 96.000 euros?

En el Nacional gastamos más por razones obvias pero sí es cierto que se nos fue un poco de las manos. Si soy sincero, contábamos con que este año la cosa subiría de presupuesto porque ves que todo sube. Cada año cuesta un poco más sacarlo adelante. Nos vamos haciendo de tripas corazón y por suerte los patrocinadores responden. Además, este año la gran mayoría de las instituciones subieron algo sus aportaciones.

¿Qué opinión le merece la inscripción de esta edición?

Me parece una participación de auténtico lujo. Creo que esta año contamos con una muy buena lista de pilotos participantes y muy nutrida. En ella aparecen muchos pilotos de renombre incluso en la zona baja de la lista. La verdad es que en la escudería estamos muy contentos con todos los que han querido participar este año en el Rali do Cocido-Disiclín.

Si tuviera que hacer una quiniela de los mejores del rally, ¿por cuáles apostaría?

Si te refieres al podio final, siempre es complicado acertar porque estas pruebas dependen de muchos factores. Pero de todas formas me voy a mojar: Víctor Senra, Alberto Otero y Daniel Berdomás. Sigo pensando que Senra está por encima del resto y con el Hyundai WRC mucho más aún. Víctor es muy buen piloto, eso es algo que sabemos todos, pero el coche le ayuda mucha a marcar la diferencia con el resto de competidores.

¿Qué opciones tienen los pilotos locales en este Cocido?

Como te decía, me imagino que en el caso de Alberto Otero seguramente podrá estar en la pelea por subir al podio de la prueba con su Cooper. En cuanto al resto, a ver si Álvaro Méndez da la sorpresa en la Top Ten C y le van las cosas bien durante la prueba porque capacidad y coche tiene. Y también hay que tener en cuenta a Óscar Gallego que está ahí en la EMF y de hecho sale en primer lugar después de haber quedado tercero el año pasado y porque el primero y el segundo no han venido al rally. El resto hará lo que pueda aprovechando su buen conocimiento de los tramos de la prueba.

¿Que fue lo más complicado de la organización del Rali do Cocido número 29 de la historia?

Para mí, personalmente, conseguir encontrar tiempo para poder dedicárselo todo lo que quisiera. He sido padre este año y me está costando mucho poder conciliarlo todo. Por eso digo que de los cuatro rallyes que me ha tocado sacar adelante este está siendo el más complicado por todo esto que te comento. De todas formas, lo peor de tener que organizar estas pruebas es siempre la documentación.

¿Es para tanto lo del papeleo previo a la competición?

Te puedo asegurar que esto ya es peor que sacar adelante una obra de ingeniería. Me refiere a los permisos y demás documentaciones federativas. No es que sean obligatorias pero sí que las valoran y, al final, como queremos que el rally sea de los mejores hay que hacerlo.

¿Ya montaron los tramos?

Estamos ultimando detalles de última hora. Empezamos hoy (por ayer) a montarlos y a la tarde tenemos previsto también poder montar las verificaciones en el campo de la feria. Se trata de que todo esté listo y en perfectas condiciones para que todo el mundo pueda disfrutar de un Rali do Cocido a la altura de su prestigio y categoría.