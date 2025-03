Un dúo femenino para pisar a fondo

La edición número 29 del Rali do Cocido-Disiclín volverá a contar por segundo año consecutivo con un único equipo compuesto íntegramente por mujeres. Vanesa Guisande es de Mos y Uxía Carballo de Salvaterra de Miño, y ambas competirán igual que el año pasado en la prueba de la Escudería Lalín-Deza a bordo de un Peugeot 106 de la Escudería Maki Sport encuadradas en la Agrupación 5 Criterium Recalvi formando el equipo «A fuego Lolita».

«En la primera carrera que hice hace dos años vino otra chica conmigo. Después, en la segunda carrera había hablado con otra compañera, Sandra, para que viniera de copiloto pero para el Sur do Condado no estaba libre y lo hice con un compañero. Después empecé con Uxía y el año pasado ya hicimos la temporada juntas en la Criterium. Esta será nuestra segunda temporada juntas y el segundo Rali do Cocido», explica Vanesa Guisande, que compagina su pasión por el motor con el trabajo en su centro de belleza. Y añade que «el coche con el que competimos este año es un Peugeot 106 justito, lo suficiente para poder correr en la Criterium, que es una categoría hasta 1200».

Vanesa Guisande explica por qué son las únicas en el Gallego de Asfalto: «El año pasado supuestamente iba a salir otro equipo compuesto por mujeres pero no lo hicieron y fuimos las únicas. Este año, por el momento, también sólo estamos nosotras. A ver, es un deporte caro y entonces es complicado. Nosotras tenemos la suerte de que mi marido es preparador y este coche que estamos utilizando se preparó para correr con otro equipo que ahora no continúa». Y tanto ella como Uxía Carballo tienen claro que «este año, aparte de seguir aprendiendo, nos gustaría poder llegar a conseguir algún podio. Ahora que ya entre nosotras congeniamos bien y demás, ojalá que cada vez podamos correr más y mejor para poder competir de tú a tú con los compañeros. El año pasado quedé primera en +35 y Uxía fue segunda copiloto de la Junior». Las dos animan a otras mujeres para que se sumen a la caravana de los rallyes pero son conscientes de que «todavía queda muy lejos poder competir con los Senra y compañía, y más aún cuando empiezas tarde. Yo llevo muchos años en las carreras pero de copiloto. Ahora es mi tercer año como piloto y de momento aún estoy aprendiendo. A nivel económico me cuesta un montón porque es complicado conseguir patrocinios pero sí que nos gustaría poder hacer algo grande en una categoría superior en cuanto podamos».

Por lo que respecta al Rali do Cocido de este fin de semana Guisande adelanta que «vamos a entrenar el jueves y no sé si hay tramos repetidos o no. El pasado fin de semana no pudimos acercarnos por trabajo. El año pasado me gustó mucho el trazado. El único problema del Cocido es que siempre suele llover y, sobre todo en nuestra categoría se nos complica más por el tipo de ruedas que utilizamos. Como dice el dicho, no hay buen cocido sin agua. A este primer rally sólo vamos a probar el coche y las nuevas ruedas porque aún no los hemos podido probar».