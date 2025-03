Un saltón de altura

O pasado domingo Zaragoza acolleu a primeira proba da Copa de España de BTT XCO Cofidis, de categoría UCI C1, no circuíto de Valdespartera. Cunhas temperaturas moi baixas e un trazado técnico e moi duro, a carreira puxo a proba a máis de 400 ciclistas de distintas categorías e de distintas nacionalidades no trazado maño.

Na categoría Cadete, o corredor estradense Manuel Souto, do equipo Xesteiras CDM de Cuntis, fixo unha actuación destacada formando parte dun pelotón de alto nivel con xente moi experimentada. Xunto a el, tamén competiu o seu compañeiro de equipo Mateo García, quen afrontou as dificultades do percorrido arrevesado con moita determinación.

Pola súa banda, na categoría Master 30, Manuel Parada representou ao conxunto cuntiense na primeira cita copeira, demostrando a súa experiencia e habilidade nun trazado que esixía un gran nivel técnico e moita pericia.

A próxima proba do campionato celebrarase na provincia de Valladolid o vindeiro 9 de marzo, onde se espera que os corredores do Xesteiras CDM de Cuntis sigan amosando o seu estado de forma actual e progresión na competición nacional. Candeleda, Alpedrete e Cervera del Maestrat completan o calendario nacional copeiro de Cross Country Olímpico.