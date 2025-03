El Rali do Cocido alcanza los 96.000 euros de presupuesto en su edición 29

La edición número 29 del Rali do Cocido será la más cara de la historia. Así lo aseguró ayer Mateo Varela, presidente de la Escudería Lalín-Deza, organizadora de la prueba, durante la presentación de la carrera en el Forum Dezae del Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis. Varela estuvo arropado por el alcalde de Lalín, José Crespo, el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, el concejal de Deportes, Avelino Souto, la concejala de Turismo de Rodeiro, Xulia Dacal, la diputada provincial, Belén Cachafeiro y el secretario de la Federación Gallega de Automovilismo, Román Lamas.

Mateo Varela destacó que este año el presupuesto del rallye se dispara hasta alcanzar los 96.000 euros de presupuesto contando con casi un centenar de patrocinadores. Además, adelantó que «en caso de mal tiempo, la ceremonia de salida prevista para la Praza da Igrexa la trasladaremos a otro punto, que podría ser la Carpa do Cocido» y subrayó que el nuevo tramo de Val de Camba será «determinante» en la carrera debido a su inédita configuración «mezclando lugares rápidos con lentos», lo que obligará a los pilotos a emplearse a fondo en busca de la victoria definitiva.

José Crespo, que apenas estuvo unos minutos en el acto por motivos de agenda, hizo votos para que el buen tiempo haga acto de presencia durante las dos jornada de competición y destacó que «desde el Concello de Lalín seguiremos apoyando este evento que es una seña de identidad» en relación a su innegable vinculación con la Feira do Cocido de la capital dezana. Su puesto en la mesa lo ocupó después el edil Avelino Souto.

Román Lamas no dudo en calificar la prueba dezana como «uno de los mejores rallyes del campeonato gallego» e hizo mención especial a la seguridad solicitando colaboración a los numerosos aficionados que este fin de semana presenciarán el Rali do Cocido. De igual forma, la concejala de Turismo de Rodeiro, Xulia Dacal, arrimó el ascua a su sardina vinculando el evento al turismo pero también destacó el cada vez mayor número de mujeres en competición. Además, adelantó la presentación este jueves de dos equipos de Rodeiro que participarán en el rally, así como que en el coloquio municipal del 8M se abordará el trabajo que realiza la mujer en deportes como los de motor, tradicionalmente masculinos. También Belén Cachafeiro aludió al Rali do Cocido como «una cita consolidada» y lo relacionó con la campaña de promoción turística provincial.

Por último, Lete Lasa aprovechó su estancia en Lalín para poner en valor la trayectoria deportiva de uno de los principales valores del deporte del motor en la comarca dezana. Lasa hizo hincapié en el deporte de base y dentro de las promesas del automovilismo gallego citó al silledense Christian Costoya, «que con 14 años es el cuarto mejor piloto de karting de todo el mundo». Y denominó al Rali do Cocido como «uno de los mejores de Galicia y de toda España por lo que volverá al Nacional».