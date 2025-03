El Disiclín rehúye la vitola de favorito en su visita a la pista del Tacoronte

El Disiclín Balonmán Lalín volará hoy al archipiélago canario para enfrentarse a partir de las 19.00 horas (horario insular) al «Sermarther» Ciudad de Tacoronte, con arbitraje de los madrileños Cristina y Rafael Gil Gil. Los de Pablo Cacheda buscan ratificar la victoria de la semana pasada ante el colista mientras que los locales intentarán hacer valer el siempre complicado para los rivales factor campo en tierras canarias.

En cuanto a la convocatoria, Martín Losón continúa lesionado en un dedo, aunque viajará con el grupo, y Juan sigue tocado de su rotura fibrilar y también viajará. «Es cierto que no es la convocatoria que haría en cualquier otra circunstancia porque al final vamos con dos jugadores que no entrenaron en toda la semana, pero estamos acostumbrados a este tipo de viajes», aclara el técnico rojinegro. Pablo Cacheda recuerda que «los partidos en Canarias siempre son difíciles por lo que significa el propio desplazamiento, por la diferencia que hay en nuestra preparación de partidos y al final cambia todo un poco. Además, estas circunstancias de viajes y demás pues todavía lo hacen más difícil». Y señala que «vamos a casa de un equipo que está en la zona baja peleando por no descender y que se ha reforzado en este mercado de invierno con dos jugadores de origen brasileño. Sus resultados en 2025 son ya casi mejores que todos los que tuvieron en el año 2024 y la verdad es que me espero un partido muy complejo».

Difícil ganar

Sobre su rival, el técnico visitante apunta que «las convocatorias del Ciudad de Tacoronte varían totalmente de los partidos que juegan en casa a los que juegan fuera y ganar allí siempre es difícil. También es cierto que aún así es un equipo que no consigue muchas victorias y que, por lo tanto, sobre el papel llevamos la vitola de favoritos pero entre las bajas que tenemos, lo difícil del desplazamiento y como ellos se han reforzado estas Navidades espero un partido muy complicado».

Por último, Pablo Cacheda confía en certificar el papel, aunque fuera con la segunda unidad, del sábado pasado porque «venimos de volver a la senda de la victoria, de retomar ese camino que fue muy bueno y con el que empezamos 2025, tras las derrotas con Luceros y OAR marcadas por diferentes situaciones. La intención es seguir sumando de 2, seguir compitiendo y poniendo en aprietos a nuestros rivales y continuar apretando la parte de arriba de la clasificación. Intentar llegar cuanto más lejos mejor con posibilidades para poder meternos en fase de ascenso o entre los cinco o seis primeros puestos, que era un poco el objetivo que nos marcábamos al principio de temporada».