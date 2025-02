¿Cómo afrontan su estreno en el Rali do Cocido con su nuevo Clio?

Como siempre. Saldremos a hacer nuestro rally sin mirar mucho lo qué hacen los demás. Lo más importante es sentirnos bien y coger confianza con el coche. Salimos en Piñor en una carrera en seco y ya nos sirvió para ir aprendiendo algo. En Lalín sin embargo creo que va a llover, así que seremos novatos otra vez.

Una de sus novedades para este año viene precisamente de ese Renault Clio Rally5, ¿cómo surgió ese cambio de coche?

Este año pudimos dar este salto gracias a la Federación Galega de Automovilismo, que nos dio el apoyo después de ganar el Volante FGA el año pasado. Nos dio el acceso a una beca para este año. Gracias a eso podemos estar sentados en un coche que jamás pensé poder tener. Nunca me imaginé que llegaría a tener un coche así. Nosotros empezamos en esto de los rallys en el mes de agosto del año 2022 con un Peugeot 106. Mucha gente me dice que parece que llevo veinte años en las carreras por todo lo que hicimos en estos años. La verdad es que el premio que nos llevamos está genial. Era la última vez que podíamos optar a esa beca, porque solo es para pilotos de hasta 29 años. Nos animaron a probar y ganamos cinco rallys de siete. Creo que nos lo merecimos, tanto mi copiloto Diego Gil, como la gente que nos ayuda, como yo, nos lo merecíamos. El objetivo ahora es disfrutar de esta oportunidad. Luego, siempre quieres hacerlo lo mejor posible una vez estás en carrera.Según pasen los kilómetros, veremos lo que podemos hacer.

¿Cómo funciona esta beca de la federación?

Normalmente te alquilan un coche para que puedas correr todo el año. Nosotros sin embargo les planteamos hacerlo de una manera diferente y nos dieron todas las facilidades. El coche lo copramos nosotros en propiedad y nos dieron el dinero del premio para ayudarnos. Ahora nos comprometemos a estar en la salida de siete rallys esta temporada con la decoración que fue aprobada por ellos. A lo largo de todo el año tienen previsto hacer actividades en los colegios en los que los niños pueden proponer la decoración para nuestro coche. En la última carrera de la temporada, saldremos a competir con la decoración que gane el concurso.

¿Y podían elegir qué coche utilizar?

Ahí también me dieron facilidades. Ellos me dijeron que les propusiese un coche y un proyecto. Tenía que ser algo serio. Tanto Diego como yo no podíamos sin embargo plantearnos la opción de meternos en un Nacional por nuestros compromisos laborales. Así fue como surgió la idea de este proyecto, con un coche FIA que puede correr en cualquier prueba, incluso en un Mundial. Es un coche que no nos debería dar ningún dolor de cabeza. Eso es una tranquilidad. Es un coche nuevo,a estrenar, que trajimos de Renault Sport de Francia.

¿Qué calendario le presentaron a la federación?

Ellos te marcan que tienes que hacer siete pruebas. La Clio Trophy puntúa en cinco: Lalín, Pontevedra, Sur do Condado, Pazo Tizón y San Froilán. Luego haremos dos a mayores. Uno será el Rally de Noia y el otro el de la Mariña-Lucense. Nos gustaría mucho salir en el Rías Biaxas, que es puntuable para el Nacional, pero en esa carrera usan Michelín y a nosotros en la beca nos dan Pirelli. Entraríamos en más gastos. Iremos viendo pero a día de hoy parece que no lo haremos.

Será bonito para ustedes poder estrenar este proyecto en la carrera de casa...

Sí, aunque nunca tuve mucha suerte con los rallys de casa. Pequé, como muchos, de incrédulo e hice lo que no tenía que hacer. En Carballiño, de donde es mi madre, me llevé un golpe bastante grande y aquí en Lalín, también. Este año pasado ya cambiamos la tendencia y nos llevamos la victoria en el Cocido. Fue muy especial. Ojalá podamos repetirlo. El hecho de estrenar el coche también es una tranquilidad hacerlo aquí, porque siempre conoces más los tramos, menos los de Rodeiro, que no conozco casi de nada. Hay mucha gente que no está en este mundo que piensan que esto es muy fácil, pero no lo es. La gente corre mucho. En la copa Renault hay grandes pilotos.

¿Cómo acabó usted metido en el mundo de los rallys?

Es algo que viene de tradición familiar. Mi padre corrió algo en gincanas. Yo era muy pequeño pero, por lo que me contaban, era algo que hacían entre amigos. Después puso a correr a mi hermano en karting, que llegó a ser campeón gallego cadete en el 95. Luego también corrió en rallys. Ahora me tocó el turno a mí. Después de estudiar y trabajar un par de años decidí montar un 106. Junto a Diego nos lanzamos a correr. Al final somos dos chavales más de la zona a los que siempre nos gustaron las carreras y que al final terminaron metidos en este mundillo. Ahora nos toca vivir una experiencia diferente. Solo a nivel de repercusión ya se nota el cambio.