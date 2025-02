Rodeiro estrena tramo en el Cocido

La suerte está echada. La Escudería Lalín-Deza dio ayer a conocer el itinerario horario de la edición número 29 del Rali do Cocido. Como estaba previsto, el Concello de Rodeiro tendrá en esta ocasión un especial protagonismo en la emblemática prueba del Gallego de asfalto. En concreto, el segundo tramo de los que está compuesto el rally discurrirá por este municipio, que también albergó recientemente la presentación del cartel de la carrera dezana.

En concreto, la edición 2025 del Rali do Cocido contará con el tramo denominado Disiclín-Val de Camba, con un recorrido de 10,5 kilómetros y sendas pasadas, el sábado 8 de marzo, a las 9.45 y 12.30 horas. Será el segundo tramo del rally en recorrer tierras rodeirenses junto al ya conocido de Montefaro. El resto de tramos de la prueba son los habituales de O Couto, Carballeda y Saborida.

El resto de novedades del Rali do Cocido de este año son la ceremonia de salida, que tendrá lugar en la Praza da Igrexa , junto al Kilómetro Cero de Galicia con el objetivo de acercar la carrera más al centro urbano de la capital dezana, mientras que esta misma semana también se sabía que las verificaciones técnicas pasarán de la Avenida Luis González Taboada al Campo da Feira bajo la Carpa do Cocido cedida por el Concello para esta ocasión tan especial. De igual forma el 29 Rali do Cocido tendrá en el Pontiñas Centro Comercial y de Ocio Gadis otro de los puntos neurálgicos. El extenso aparcamiento de la gran superficie albergará el parque cerrado final y la entrega de premios prevista para las 22.00 horas.

De esta forma, los organizadores del Rali do Cocido dan por terminados los anuncios más importantes en torno a la carrera apenas unos 14 días antes de su celebración los días 7 y 8 de marzo. Cabe recordar que este año la prueba de Lalín-Deza estará formada por una decena de tramos y 98 kilómetros cronometrados de los 408 totales con los que cuenta la carrera. El Gallego tiene este 2025 un total de nueve rallyes, quedándose fuera el Ourense Ribeira Sacra por ser el que menos puntuación tuvo en el año 2024.