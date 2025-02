El Coreti Lalín quiere evitar el descenso ante el Campus Ourense

Penúltima jornada de liga para el equipo sénior masculino del CR Coreti en su visita al Campus Ourense hoy a las 16.00 horas. Los abellones tienen la última oportunidad para intentar evitar el descenso directo. Para ello solo les vale conseguir la victoria frente a los ourensanos y que el Muralla no puntúe en su enfrentamiento contra los Ingleses. No se prevé fácil la hazaña para el Coreti, en un campo donde los locales solo cayeron derrotados en dos ocasiones en esta temporada. No obstante, la progresión mostrada en esta segunda vuelta de liga por los abellones invita a poder plantar hacia el vigente campeón de la Primera gallega.

El equipo sénior femenino jugará hoy a las 18.00 en el Cortizo, el último partido de la fase regular de liga contra Draconas Rugby del Bierzo. Las abellonas, que ya están matemáticamente clasificadas para las semifinales por el título, buscarán frente a Draconas su cuarta victoria de la temporada. En la primera vuelta cayeron por un ajustado 29-26 en Ponferrada.