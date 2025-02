La distancia no siempre es el olvido

Cuando la atleta Arauia Al Bachere puso rumbo a Alicante el pasado agosto por motivos familiares y de estudios lo hizo sin billete de vuelta. En ese momento sintió que el Atletismo A Estrada sería esa vía de escape y una escusa para regresar a sus orígenes, a sus amigos de siempre, al cariño de hasta ese momento su entrenador y a poder pasear por las calles de A Estrada cada vez que hubiese una competición en Galicia. El atletismo la mantendría unida a su infancia y familia deportiva.

Marcos Otero decidió buscarle un grupo de entrenamiento en Alicante para facilitarle las cosas. El club local era la decisión más lógica, así que en septiembre, Arauia comenzó a entrenar con el Atletismo Alicante. Tras algo más de un mes de entrenamientos recibió la noticia por parte de los dirigentes alicantinos; si quería seguir entrenando con el grupo, y usando las pistas de atletismo de la ciudad debería fichar por el Alicante a finales de 2024. La decisión la tuvo clara desde un principio. Desligarse del Atletismo A Estrada era perder todo lo que la mantendría unida a los estradenses, por lo que, con una madurez impropia de una joven de su edad, decidió dejar de entrenar con el club de Alicante y buscar otras opciones.

Su entrenador se puso de nuevo manos a la obra para buscarle un nuevo grupo. Lo encontró de la mano de Adrián García, entrenador que no está ligado a ningún equipo, por lo que podría seguir con su ficha en A Estrada. El club se dedica desde entonces a pagarle las pistas universitarias de Alicante cada día para que pueda usarlas sin problema o cada viaje que hace a Galicia para competir. Tras unos tres meses en su nuevo grupo de entreno, pero echando de menos sus orígenes; decidió volver a entrenar con quien siempre confió en ella y quien sacó sus mejores resultados. “Eres el único que me conoces y me entiendes tal y como soy, necesito volver a ilusionarme contigo”

Arauia y Marcos volvieron a unir sus caminos este mes de febrero por decisión propia de la atleta. Y aunque será diferente debido a los más de 1.000 kilómetros que los separan y de tener que entrenar sola, así lo ha decidido la valiente velocista. Quiere volver a recuperar la motivación, sus resultados, y el cariño que nunca le faltó por parte de su siempre entrenador.

Este fin de semana, el Cto de Galicia sub20 en pista cubierta, será la primera competición, de nuevo “bailando” juntos.