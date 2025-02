El Lalín derrota al San Tirso en un igualado duelo

El Lalín sumó ayer una importante victoria en el Manuel Anxo Cortizo ante el San Tirso, un rival directo en la pelea por meterse en el play off de ascenso. Los rojinegros, octavos en la tabla, estaban obligados a sacar algo positivo de un rival que tenían a cinco puntos y terminaron por llevarse la victoria por un ajustado 2-1. Fue un partido igualado y disputado que no se decidió hasta el pitido final. Este resultado mantiene a los de Willy Alonso en la misma posición, aunque ahora a solo tres puntos de los puestos de play off.

La primera parte del encuentro jugado en la capital dezana dejó pocas ocasiones de gol. Las únicas y las más claras fueron para un Lalín que no dudó en asumir el mando del partido, aunque con problemas para encontrar huecos hacia la meta de un ordenado San Tirso. En sus mejores oportunidades, ni Eloy ni Vilariño fueron capaces de abrir el marcador.

En la segunda parte, los de Willy Alonso necesitaron solo doce minutos para anotar los dos tantos que decidieron el choque. El primero llegó tras un balón robado y una jugada posterior que culminó Eloy. Corría el minuto 48. En el 57, una nueva acción con un balón en profundidad terminó con un pase en el que un jugador visitante envió el balón a la red de su portería.

A partir de ahí, el San Tirso adelantó sus líneas ante un Lalín que comenzó a jugar a favor de reloj. Todo parecía controlado para los locales hasta que llegó el tanto de los visitantes en el 79. Con el 2-1, los rojinegros se metieron en su campo y lograron alcanzar el pitido final sin demasiados apuros.

Tras el choque, Willy Alonso se mostró contento con la actuación defensiva de su equipo, especialmente por cortar la «sangría defensiva» que habían mostrado en encuentros anteriores. El técnico considera que en esta ocasión su equipo estuvo acertado en ambas áreas. Eso decidió un encuentro tan apretado y disputado como habían previsto.