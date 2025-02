Costoya busca en Sarno seguir en el podio de las Super Master

Christian Costoya regresa este fin de semana a la competición con la celebración en el circuito internacional de Nápoles, en Sarno, la segunda prueba de las WSK Super Master Series.

Por lo visto en los test colectivos del pasado fin de semana parece que la superioridad que mostró en el de Silleda en La Conca –aunque fue segundo en la final, condicionado por estrategias en los equipos– no fue un casualidad y mantiene su gran estado de forma

A partir de hoy, el trasdezano de Parolin hará lo posible para hacerse con el liderato del campeonato. Ayer inició los entrenamientos libres para pasar hoy a los entrenamientos oficiales y mañana será el turno de un Warm Up seguido de la sesión de clasificación, que cuando finalicen todas las categorías con las clasificaciones empezaran las eliminatorias definitivas. El sábado habrá otro Warm Up y se seguirá con el resto de eliminatorias para pasar al domingo con el último Warm Up, la prefinal y la gran final donde sólo entran los 30 mejores del fin de semana. Un motivado Christian Costoya se muestra muy convencido de poder estar en lo más alto del podio partenopeo este domingo y poder hacerse con un buen número de puntos en el campeonato para poder auparse al liderato.