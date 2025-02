El Disiclín quiere seguir sumando de 2 también en la pista del Ribeiro

Conseguir la cuarta victoria consecutiva en liga es el objetivo del Disiclín Balonmán Lalín, hoy, a las 18.30 horas, en O Consello de Ribadavia con arbitraje de los castellanoleoneses Iván Álvarez y Javier Casado. Los del Arena visitan a un viejo conocido como el Balonmán Ribeiro Rodosa Ourense Provincia Termal, que sólo ha ganado cuatro partidos en el campeonato. «Se nota que estamos en dinámica positiva y en ese aspecto los entrenamientos, las semanas e incluso el ambiente son muy buenos. Estamos disfrutando del trabajo y mientras vayan los resultados acompañando todo se hace mucho más fácil», asegura Pablo Cacheda en la previa.

Xavi alarga su baja tras operarse de apendicitis y el resto están disponibles para Cacheda, aunque Martín Losón no entrenó el martes y sí lo hizo el jueves con un principio de fascitis plantar, por lo que es duda. El técnico lalinista señala sobre su rival que es «un equipo que en su día fue filial y, por lo tanto, lo conocemos bien. Creo que es muy peligroso sobre todo en su casa. Es cierto que no está teniendo buenos resultados y seguramente la temporada no está yendo como ellos querrían. Son un equipo que como tenga un buen día es capaz de ganarle, por ejemplo, al Galdar en Ribadavia. Alterna resultados mejores con otros peores pero normalmente en casa es un equipo mucho más duro». Así todo, Pablo Cacheda anuncia que «vamos a intentar mantener esta línea de resultados y al mismo tiempo intentar mejorar y subir el nivel. Creo que todavía estamos con posibilidades y llevamos casi un mes compitiendo muy bien. Yo espero seguir mejorando semana tras semana».

Filial

Por su parte, el Tapería-Bar Siglo XXI Balonmán Loriga viajará mañana hasta la parroquia viguesa de Cabral para medirse, a partir de las 18.15 horas, al Granitos Ibéricos Carballal. Los de Lorenzo Fernández quieren pasar página tras la mala actuación con el Luceros B y sumar una sexta victoria que les acerque un poco más a la permanencia. El Carballal es penúltimo en la clasificación.