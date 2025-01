El Estradense realiza un viaje por sus cien años de historia en un documental

El Club Deportivo Estradense sigue celebrando por todo lo alto sus cien años de historia. En lo que va de temporada la entidad no ha parado de poner en marcha iniciativas como la creación del himno del centenario, la elaboración de camisetas conmerativas para el equipo, la puesta en marcha del programa de Youtube «Os neniños by Víctor Lomba» o el reconocimiento a los jugadores con más de cien partidos. Ahora sin embargo ha llegado el momento de anunciar una de sus iniciativas más ambiciosas. Su nombre es «O legado» y se trata de un documental que tendrá una media hora de duración en el que se recopilan los cien años del Estradense.

El encargado de idear y de llevar a cabo este proyecto es Jesús Figueroa, el fotógrafo y responsable de la comunicación del club desde el verano de 2023. Según nos cuenta, lleva un año trabajando en este documental. «Podría hacerlo en tres meses pero no quedaría igual. Es algo que hay que hacer con cariño, porque hay muchos sentimientos detrás. Si no es así, mejor no hacerlo», explica. El propio Figueroa es el encargado de realizar el guión del documental, aunque contó para ello con la ayuda de uno de los hombres que más sabe de la historia del club, Ricardo Terceiro.

Para realizar este viaje por la historia del Estradense ha apostado por varias vías. La parte central serán las entrevistas a protagonistas de diferentes épocas del equipo. Hablamos de exjugadores, pero también hay entrenadores, directivos e incluso algún aficionado. Esto les permitirá cubrir desde el año 1957 hasta la actualidad. Cuenta ya con una veintena de entrevistas, aunque todavía quedan algunas pendientes para cerrar el documental, entre ellas la del actual presidente, Toño Camba.

Para poder ir más atrás de 1957 Figueroa ha aprovechado los conocimientos históricos de Terceiro, creando una parte de ficción, cuyos protagonistas serán exjugadores de la entidad que se encargarán de hablar de esa primera etapa del club en primera persona. Por último, «O legado» contará con una importante base de fotografías pero también de vídeos con partidos y celebraciones, algunos de ellos muy antiguos, mezclados con otros más modernos. Las redes sociales del club ya presentaron ayer el trailer de este documental, cuya puesta de largo completa espera poder realizarse en los próximos meses.

Figueroa considera que el documental será un bonito homenaje al Estradense y a sus protagonistas, los jugadores, entrenadores y directivos pero también a la afición que siempre ha arropado al equipo en sus cien años de vida. Será además una recopilación de relatos que permitirán viajar atrás en la historia para descubrir otro tipo de fútbol y de poner en valor el paso por la entidad de jugadores que fueron muy importantes.

Figueroa aguarda que el documental pueda estar listo para la gala anual de socios, un evento que este año será todavía más especial que en los anteriores.