«Todos me dicen que va a ser muy complicado pero quiero volver a jugar», explica Brais Calvo al hablar de su lesión. El centrocampista del Estradense cayó en la décima jornada en el campo del Racing Villalbés. «Entré al campo desde el banquillo y fue en la primera acción. Se me escapó un poco el balón y al querer estirarme para llegar a él se me quedó la rodilla clavada en el césped. En la siguiente acción ya noté que me había roto algo», recuerda. Desde aquel día hasta hoy van tres meses y las noticias sobre su lesión no son alentadoras. Todavía le queda tiempo para volver a los entrenamientos, con la duda de si podrá regresar esta temporada. Sin embargo, a pesar del duro golpe y de las lesiones que lo han condicionado en los últimos años, el talentoso mediapunta no se resigna.

«Me dijeron que es una lesión complicada y poco habitual. Normalmente sufres roturas en rodillas o tobillos pero yo me rompí un téndon del abductor», explica el jugador. El problema se agravó sin embargo con el paso de las semanas, cuando se descubrió que además tenía un desgarro en otro tendón. «La operación está descartada. Lo valoramos con el doctor Cota pero hay un riesgo alto de que vuelva a romper. El objetivo es trabajar otras zonas de alrededor para que puedan realizar la función de ese tendón. Si no lo logramos, al menos el objetivo es que pueda hacer una vida normal», explica el jugador del Estradense.

Ese plan contempla que hasta finales del mes de febrero tendrá que estar en reposo. Luego se abrirá la posibilidad de un regreso paulatino a los entrenamientos. Si la recuperación y su puesta a punto marchan bien, Brais Calvo podría volver hacia finales de la temporada. «Ojalá pueda volver a jugar este año», afirma un hombre que ya acumula tres meses fuera del equipo, algo que no ha sido fácil de asumir. Después de siete años en el Estradense, en pleno centenario y con el equipo peleando en las primeras posiciones de la clasificación, al centrocampista le ha costado ver los toros desde la barrera. «Está siendo un año muy bonito, en el que estoy convencido que nos vamos a meter en el play off. Ver además a la gente volcada, con el campo lleno... quiero estar ahí. Sé que no será fácil. Es una lesión complicada pero ya estoy a la mitad y lo voy a intentar. Si no lo consigo, al menos estaré ahí apoyando a los chicos desde fuera», afirma.

Brais Calvo lamentó además el momento en el que se produjo la lesión y también las que ha sufrido en los últimos años. «Estaba bien de peso y en forma. Es otro golpe más. No sé si tengo una meiga. Es una pena porque estaba bien de forma», afirmó. «Estoy un poco de capa caída porque ya fueron varias seguidas. Lo que más me fastidia y me da rabia es por la gente de A Estrada».

El centrocampista solo pudo jugar esta temporada ocho partidos, en todos ellos saliendo desde el banquillo. El año pasado solo jugó quince encuentros y en el anterior 22. Fueron campañas condicionadas por las lesiones en las que asumió un rol como revulsivo suplente, algo que queda patente si analizamos que solo fue titular en cinco partidos en las últimas tres temporadas. A sus 31 años, Brais Calvo sigue siendo sin embargo un hombre importante en el vestuario del equipo rojillo. El pasado verano recibió un homenaje del club tras alcanzar los 150 partidos con la camiseta del Estradense.