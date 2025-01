Manu Vilariño abandona el Estradense para regresar al Lalín

Manu Vilariño ha decidido abandonar las filas del Estradense para regresar al que fue su equipo, el Lalín. El extremo dezano llegó el pasado verano al Novo Municipal de A Estrada procedente del Arzúa. En el conjunto rojillo no tuvo sin embargo los minutos que aguardaba, condicionado sin embargo por una inoportuna lesión. Esa falta de minutos se unió a la oferta de un Lalín en plena recomposición tras la marcha de Toño González y la llegada de Willy Alonso al banquillo. "En Navidad me hicieron una oferta para volver y me pareció una buena opción. Hay nuevo entrenador y estoy seguro de que los resultados llegarán. Intentaremos meternos en el play off de ascenso", manifestó. "No pienso en la categoría sino en el Lalín, un equipo que debe estar en Tercera". Vilariño se marcha con palabras de agradecimiento para el Estradense, tanto a su directiva como cuerpo técnico y compañeros. "Ha sido una experiencia muy buena. Les deseo lo mejor. Ojalá terminen logrando el ascenso", afirmó el jugador de 21 años.