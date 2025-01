Tenis en A Estrada, nuestro mayor logro

Decía D. Rafael Nadal en una entrevista: “Lograr aquello que has soñado te hace feliz, pero sobre todo, te hace feliz recordar el esfuerzo empleado para lograrlo”. Eso es lo que debe sentir Miguel Sánchez, paisano de todos nosotros, cabeza visible del proyecto deportivo del tenis en A Estrada, y que junto con su compañero Daniel Rivas se levanta cada día queriendo dar lo mejor de sí para el tenis estradense, que por si alguien todavía no lo sabía, está en auge.

No existen números históricos como los que se trabajan a día de hoy. Y no es una casualidad. Un día, durante momentos de dificultad en interclubs yo mismo le trasladaba a Miguel una frase que los dos llevamos grabada a fuego. “Mi corazón y mi mente, cargarán con mi cuerpo cuando mis piernas ya no puedan más”. Ganó ese partido, pero sobre todo se ganó su imagen, la de ese guerrero incansable que puede perder pero nunca sentir que se dejó una pizca de esfuerzo en la mochila. El resultado no es exigible, pero el esfuerzo sí.

El mayor logro no son las victorias, es el día a día, es la calidad humana de las personas que están formando a los hombres y mujeres del futuro. El mayor logro es que se ha conseguido que sea el que sea el resultado, los chicos de Miguel y Dani salen de la pista después de haber entregado todo lo que tienen para lograr sus objetivos.

“Creo firmemente que el mejor instante del hombre, la mayor satisfacción de todo lo que ha querido, es cuando ha entregado su corazón a una buena causa y yace exhausto en el campo de batalla, VICTORIOSO»; Vince Lombardi.

Hoy sábado será el día del debut en la máxima categoría del tenis gallego del primer equipo del Recreo Cultural de A Estrada, que se medirá a partir de las 16 en nuestro club al Mercantil de Pontevedra. Sea el que sea el resultado final estoy en condición de aseguraros a todos y cada uno de vosotros, que saldremos victoriosos. Os esperamos para hacer del Recreo Cultural un fortín estradense, trasladar el calor a nuestros tenistas y disfrutar por primera vez en A Estrada del mejor tenis gallego actual.