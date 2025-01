Nabaoui, a la espera de una firma

El atleta estradense Mehdi Nabaoui lleva meses alejado de los focos. El motivo es una complicada lesión de pubis que lo obligó a realizar un alto en el camino. Ya recuperado, inicia una nueva aventura, ahora en las filas del Fent Camí Mislata valenciano, con el que competirá en División de Honor. Sin embargo, su gran batalla no se está librando en la pista, sino en los despachos. Nabaoui lleva siete años de guerra para intentar conseguir la nacionalidad española. Finalmente, parece que el estradense afronta el tramo final, esperando por una firma que puede ser cuestión de días.

Según recordó su entrenador, Ángel Fernández, el atleta de origen marroquí inició los trámites para conseguir la nacionalidad española cuando tenía 16 años, después de instalarse con su familia en A Estrada cuando todavía era un niño. Al ser menor de edad necesitaba sin embargo que esa nacionalización viniese por medio de sus padres, que sin embargo no terminaron dando el paso. A partir de los 18 le tocó pelear por su cuenta, aunque fue una guerra complicada por los diferentes trámites y problemas que se encontró.

Finalmente y por medio de un abogado, consiguió reunir y completar todos los requisitos. «Desde el pasado verano todo está listo. Solo queda que se firme en el Consejo de Ministros y se publique en el Boletín Oficial del Estado. Luego solo tendría que ir a firmar a los juzgados de A Estrada. Pensamos que esa firma llegaría después del verano pero seguimos esperando, así que presentó una reclamación por vía judicial, como le recomendó su abogado. Lo último que nos dijeron es que sería en el primer trimestre de año», explica el entrenador estradense.

Este largo proceso ha marcado hasta ahora la trayectoria deportiva del estradense, que no puede competir en los campeonatos nacionales, pero también a la hora de conseguir patrocinios. «Este año tenía dos ofertas de dos marcas deportivas. Eran ofertas muy buenas para convertirse en su imagen pero finalmente no pudo ser al no estar nacionalizado», lamentó Ángel Fernández.

Lesión y cambio de equipo

La temporada de Nabaoui está condicionada por la lesión que sufrió a finales del pasado año y que le hizo perderse la temporada de cross. El técnico señaló que estos problemas surgieron de las pruebas que el atleta realizó en la competición de obstáculos. Ese esfuerzo en los pasos sin la técnica adecuada terminó derivando en molestias, que no remitían a pesar de pasar por varios fisios. Se barajó incluso la opción de operarse, aunque finalmente un especialista dio con el origen de la molestia y con un tratamiento que dio sus frutos. A estas alturas Nabaoui está en plena pretemporada, con la vista puesta ya en la temporada de competiciones al aire libre.

El estradense también dejó este año el Atletismo Santiago para aceptar la oferta del equipo valenciano. Este le ofrecía mejores condiciones a la hora de desplazarse a competiciones. Además, podrá competir en División de Honor con los mejores equipos de España.