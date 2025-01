La «besta» del Estradense

Cuando Víctor Gamarra fichó por el Estradense el pasado verano lo hizo como un semidesconocido. El delantero de Leganés llegaba avalado por su gran tramo final de temporada en el Viveiro pero pocos habían tenido la oportunidad de ver en acción al jugador de 21 años. «Soy delantero tanque», respondió a la pregunta de cómo se definía como jugador. Con un 1,78 de altura en su ficha puse en duda su descripción. «Cuando me veas jugar, lo entenderás», afirmó. Siete meses después de aquella conversación no queda otra que darle la razón.

Gamarra ha sido hasta ahora una de las claves de la buena temporada del Estradense. El de Leganés es uno de esos delanteros con el que los centrales sueñan en la noche postpartido. Fuerte, intenso, incansable y no exento de calidad, al volcánico ariete rojillo le encanta la pelea en el barro y eso lo agradece un equipo plagado de artistas. Gamarra se ha adaptado a la perfección a A Estrada, tanto que no dudó en dejar clara su decisión en este mercado de invierno cuando comenzaron a sonar los cantos de sirena, seguirá en el Estradense con el sueño de poder pelear por el ascenso.

Alcanzado el ecuador de la temporada y como máximo artillero del equipo rojillo, Gamarra nos atiende para hablar del secreto que se esconde tras ese tercer puesto. «Todo nos está saliendo bien. Estamos compitiendo en todos los partidos y vamos sumando todo lo posible», explica. «Cuando vine para el Estradense me dijeron que se iba a formar un buen equipo y no me mintieron. Creo que tenemos un equipazo este año. Es algo que forma parte del fútbol pero son una pena las lesiones que estamos teniendo. Ahora parece que ya vamos recuperando jugadores. Volvió Juanín y ahora volverá Jaichenko y pronto Carabán. Son jugadorazos que nos darían mucho en el campo».

Gamarra, en el partido del pasado domingo en A Estrada. / Jesús Figueroa

A nivel individual Gamarra reconoce que está viviendo un buen momento. «Me encuentro bien, muy cómodo con el equipo y con los entrenadores. A ver si logramos dar un golpe sobre la mesa. Será complicado pero a ver si podemos ascender», explicó, con palabras de elogio hacia la afición. «En los primeros partidos el campo se iba llenando pero en los últimos está siendo un escándalo. La afición está volcada con nosotros y nosotros con ellos. El campo está siempre a reventar, con muchos niños». El delantero se encontró además en A Estrada una apuesta por el fútbol de toque a la que no está acostumbrado. «Después de varios años teniendo que correr siempre detrás de la pelota está bien jugar en un equipo que tiene el balón y que propone juego. Me gusta, aunque también me encuentro bien en un fútbol más directo en el que puedo ir al choque».

Para Gamarra, el secreto de este Estradense está en su capacidad de lucha y en su sacrificio en los entrenamientos. «Entrenamos y entrenamos. Todas las semanas igual. Con Manuel Blanco no hay descanso. Nos tiene a rajatabla el cabrón. Todos los lunes, ejercicios de fuerza. Da igual que ganemos o perdamos. Gracias a eso tenemos un gran nivel físico que nos ayuda en los partidos. Aguantamos los 90 minutos a tope», afirmó.

Tras sacar una foto con él ante la estatua dedicada la Rapa das Bestas nos vamos pensando que el Estradense también ha encontrado a su propia «besta», un jugador referente, indomable y visceral capaz de abrir caminos donde no los hay. El tiempo dirá si el joven delantero termina siendo el garañón que el equipo rojillo necesita para seguir haciendo historia en Tercera.