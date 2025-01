Iziar Barcala da el triunfo al Ravachol en Valencia

La joven jugadora estradense Iziar Barcala se desplazó a Valencia junto al Ravachol Pontevedra, para disputar la 5° jornada de liga. El equipo pontevedrés empezaba ganando el punto de dobles mixtos, pero Iziar y Carmen Carro, que jugaban el encuentro de dobles femenino, no era capaces de vencer a las jugadoras del San Fernando Valencia, por lo que el marcador se ponía 1-1. Los hermanos Fernández no fallaban y ponían el 1-2. Llegaba el turno de los individuales donde Gabriel Fernández ponía el 1-3, aunque Gina Bland, y Felix Stanley no eran capaces de poner el punto definitivo en el marcador para ponerse 3-3. Era el turno de Iziar. Aunque perdió el primer set, supo recuperarse y ganar el segundo, hasta llegar al tercero. Ahí la estradense mostró aplomo para ganar con contundencia a la jugadora valenciana con un 11-3, dando el punto definitivo al Ravachol, vencedor del duelo.