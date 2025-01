Juanín deja atrás su infierno particular y vuelve al equipo

Los Reyes Magos de Oriente le trajeron este año al Club Deportivo Estradense uno de los mejores regalos posibles. Después de cuatro meses en el dique seco por una rotura en el metatarso, Juanín ya está disponible para que Manuti lo pueda incluir, si así lo considera, en la próxima convocatoria rojilla frente al Villalonga. En la entidad que preside Toño Camba se congratulaban ayer por la buena noticia de la vuelta del delantero.

Juanín se mostraba ayer muy ilusionado con su regreso al equipo después de acabar con un calvario personal tras la lesión. «En principio para que sí, que voy a volver al equipo. Lo que no sé es si jugaré mucho o poco», señala el «10» de los de A Estrada, que de todas formas se pone a disposición de su entrenador para lo que fuera necesario este fin de semana. Juanín recuerda que «la recuperación fue complicada porque al principio tanto en la mutua de trabajo como en la de fútbol me dijeron que estaba recuperado y al mes y medio regresé en Vilalba y la siguiente semana me volvió a dar dolor. Tuve que volver a estar parado y parece que ahora se recuperó. Por lo menos, hasta ahora está yendo bien, me lo estoy vendando para jugar y todo marcha correctamente».

El delantero rojillo también reconoce que «físicamente me está costando porque llevo cuatro meses parado. Con respecto al balón, pues me encuentro bien, prácticamente como siempre y muy a gusto». Lleva cuatro semanas entrenando a su ritmo puesto que en Navidades no paró de hacerlo. Entrenó en un grupo reducido para ir poco a poco en su recuperación.

Cautela

En cuanto a las opciones que tendría a estas alturas de la semana de poder jugar en el Novo Municipal, Juanín indica que «obviamente me gustaría jugar este domingo pero entiendo que seguramente no me metan de inicio ni nada porque no estoy aún del todo preparado para afrontar un partido y aguantar lo que hay que aguantar. No sé, todo depende de cómo vaya la semana. Aún quedan tres días como entrenamiento y a lo mejor el míster piensa otra cosa. Prefiero ir con cautela y ojalá, no quiero hacerme ilusiones, pudiera jugar de titular pero vamos, que es algo complicado».

Si todo va bien en los días previos al encuentro del domingo, Juanín cuenta con ir mejorando día a día en lo que a su recuperación física definitiva se refiere. Ahora la pelota está en el tejado de Manuti, que deberá dilucidar si Juanín está a punto o todavía le falta para poder volver a disputar unos minutos con el Estradense.