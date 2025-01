«Los jugadores pueden y deben dar más de sí»

Willy Alonso se presentó ayer tarde a la que será su plantilla hasta el final de temporada. Y lo hizo durante la primera sesión de entrenamiento del Club Deportivo Lalín tras su reciente fichaje como máximo responsable del banquillo del conjunto del Cortizo.

La directiva del Lalín dice que usted es la persona idónea para devolver el equipo a Tercera.

Con esa intención vengo. Como ya he dicho, el objetivo mínimo es meternos en la promoción de ascenso. Una vez conseguido, yo no juego para perder, juego para ganar con todos los condimentos que me caracterizan a mí y a mi trayectoria. Yo no voy a ningún sitio a participar, voy a competir. La palabra clave es competir y eso es lo que quiero que la gente entienda. Empezando por la directiva –por eso nos pusimos de acuerdo–, quiero que lo entiendan también los jugadores porque el objetivo es ese: la ambición de ir a por todo lo que supone saltar a un campo de fútbol. Lo mínimo es competir y, después, como objetivo, ganar

.

¿Quién le acompañará en el staff técnico del Lalín?

Todavía lo estoy conformando puesto que todo fue muy reciente. Intentaré incorporar a alguien para que me venga a ayudar. No obstante, en un futuro a mi equipo lo intentaré formar con más gente

.

¿Cómo ve al equipo?

Hay gente muy válida y lo importante es que sea de la casa porque en estos niveles necesitamos movernos con gente local por lo que supone partidas presupuestarias. También hay muy buen nivel con los chicos de fuera incorporados este año y considero que son unos jugadores que pueden y deben dar un poco más de sí. Es cierto que yo vengo con la exigencia un poco alta pero en cada nivel intentamos a adaptarnos a las exigencias de ese jugador para ese nivel. Estoy seguro de que los chicos lo tienen dentro, simplemente que hay entrenarlos con exigencia porque no sé hacer las cosas a medio gas. Vamos a exigir

.

¿Qué es lo que se va encontrar el aficionado rojinegro cuando acuda al Cortizo a ver jugar a este nuevo Lalín?

Vamos a ofrecer la aptitud mínima para competir y la ambición máxima para ganar. Una vez que ganes, esto es matemática pura

. Hay que apuntar a la excelencia para que salga medianamente bien. Lo que a mi me llevó a llegar a la élite lo que quiero compartir con los chicos para que lleguen lejos.

¿Habrá incorporaciones?

Como he dicho, la base en estos momentos tiene que ser de Lalín desde el filial y todo lo que tenemos en la escuela. No olvidemos que vengo de un pasado en la escuela y soy muy partidario de estas cosas. La gente que considere, voy a subirla para entrenar con el primer equipo y para jugar. No sólo es que no me tiemble el pulso, sino que estoy convencido de que es el futuro, sobre todo en equipos como el Lalín. Incluso aunque asciendas porque yo vengo del Celta donde terminan tirando de la cantera y por eso hay jugadores en Primera División y juveniles que están jugando en el filial. Hay que apostar por eso porque es la base y el futuro de los clubes pequeños. Sin lugar a dudas y el que no lo entienda, a día de hoy ya llega tarde

.

¿Qué le pareció el trabajo de Toño, su predecesor en el cargo?

Pues, totalmente encomiable. Hay que agradecerle mucho a él y a sus ayudantes, así como a la directiva. Las cosas tienen que decirse por su nombre. Hay que saber reconocer a las personas que hicieron bien su trabajo.