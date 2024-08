Cisma en el sénior femenino del BM Lalín

Las declaraciones de la presidenta del Balonmán Lalín, Belén Mariño, a FARO anunciando la desaparición del equipo sénior femenino no han sentado nada bien en el seno de la plantilla rojinegra. Las jugadoras quieren dejar claro que “las jugadoras no abandonamos el club, somos chicas que compaginamos estudios y trabajo desplazándonos incluso desde diferentes puntos de Galicia para entrenar en Lalín tres veces por semana”. Recuerdan que “no es el primer año que no hay un número elevado de fichas sénior, pero siempre se tiró de la cantera para mantenerlo” y aseguran que el principal motivo para que no haya fichas es “como transcurrió la última temporada, ya que sentimos un ‘abandono’ o falta de interés de la directiva”.

Las chicas del Coreti también hacen un balance de la última campaña agradeciendo que la directiva “encontrara un entrenador para los equipos sénior y juvenil femeninos pero lamentamos que no nos llegáramos a entender del todo con el entrenador”, en referencia al luso Joâo Bras. Añaden que “no hubo cambios en los últimos meses y se hizo complicado competir”. Aseguran que los cambios solicitados “estaban centrados en mejorar los entrenamientos” y explican que “meses antes de acabar la temporada todas sabíamos que sería necesario buscar un entrenador pero hasta unas semanas antes de acabar el plazo de inscripción en la federación la directiva no se dirigió a nosotras”.

El duro comunicado de las jugadoras lalinistas también expone su visión de la última reunión mantenida con los dirigentes del club el pasado día 11 de julio. Al respecto, recuerdan que “el 12 de julio finalizaba el plazo para inscribir el equipo y 11 jugadoras propusimos una reunión para hablar del tema. Hasta el momento, sólo Belén Mariño mostró interés en hablar con nosotras”. Al parecer, según las balonmanistas, “a la reunión concertada precipitadamente el mismo día asistimos las jugadoras que pudieron, además de Tito, miembro de la directiva, y el director deportivo Pablo Cacheda”. En cuanto al contenido de la cita explican que “se nos comunica que no hay entrenador, no hay medios de transporte para desplazarse desde Santiago y Ourense, así como tampoco patrocinador y a mayores todavía no tuvieron una charla con las juveniles para saber su disponibilidad”. También indican que “se reconoce por parte del director deportivo que se intentó hablar con posibles entrenadores pero afirma que otros clubes ya firmaran las renovaciones de cuerpo técnico y jugadoras”.

Las integrantes del sénior femenino del Balonmán Lalín también indican que “se nos pide compromiso, que tenemos más que demostrado y la reunión finalizó con la decisión de inscribir al equipo. Una semana después la presidenta Belén Mariño nos dice que finalmente no hay equipo”. Las jugadoras recuerda que “mientras todo esto sucede, el club anuncia en redes sociales renovaciones, incorporaciones y fichajes del sénior masculino para que ese equipo pueda seguir prosperando”. Y concluyen diciendo que entienden las dificultades económicas existentes y subrayan que la idea de mantener el equipo era “por todas esas chicas que ahora tienen un equipo donde jugar y disfrutar de un deporte tan bonito como el balonmano”.